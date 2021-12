El caso Guadalupe: seis momentos de una desaparición que aún conmueve al país y ya lleva 6 meses

1 Extraña desaparición

No se perdió en un monte tupido. Ni se extravió en un páramo inmenso.

Guadalupe Lucero Cialone, de 5 años, fue vista por última vez en la tarde del 14 de junio pasado en el barrio 544 viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, mientras jugaba con sus primos y su hermano frente a la casa de su tía, donde se celebraba un cumpleaños.

Sus propios familiares se preguntan aún cómo pudo desaparecer frente a los ojos de muchas personas.

“Estuvo jugando en la vereda 10 minutos y se la tragó la tierra”, dijo Silvia, la abuela de la nena, en diálogo con la prensa. Además, explicó que su nieta no es de irse sola a ningún lado.

La mujer brindó mayores detalles al respecto. "Terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Los nenes estaban jugando a la pelota y las nenas estaban jugando a las escondidas", relató Silvia.

Y agregó: "Guadalupe se esconde y (su prima) Emma, con sus 3 años, se pone a contar. Se enoja porque no la encuentra y entra a la casa y dice: ‘Guada no está'".

La mujer completó: "Yo salgo, grito su nombre y no me responde. Vuelvo a entrar y les digo a los demás: ‘Guadalupe no está'; y ahí salimos todos a buscarla”.