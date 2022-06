La serie israelí que llegó Netflix y promete desplazar a Stranger Things como la más vista

RECIÉN SE ESTRENO Y YA ES TENDENCIA

La tira está protagonizada por Michael Aloni y Swell Ariel Or.

Se trata de una adaptación del best seller The beauty queen of Jerusalem de la autora Sarit Yishai-Levi.

La primera temporada de Miss Jerusalén está dividida en dos partes de diez episodios cada una: la primera ya se puede ver en la plataforma, mientras que la segunda llegará el próximo 29 de julio.