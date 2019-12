Los hechos políticos que marcaron el 2019

1 Una fórmula inesperada

A través de un video publicado el 18 de mayo en sus redes sociales, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un anuncio sorpresivo: Alberto Fernández, jefe de Gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner, sería el candidato a presidente, mientras que ella lo acompañaría en la vicepresidencia.

Meses después se confirmó que Cristina no se equivocó. La fórmula Fernández-Fernández se impuso en las PASO y las generales ante Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidenta y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias", reveló la ex mandataria en el mensaje difundido y agregó: "Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su Presidencia y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno".

Por su parte, el actual presidente contó que Cristina le ofreció ocupar la candidatura el último miércoles porque "el país no necesita a alguien que divida, sino a alguien que sume".

"Me llamó a la facultad y me dijo que me quería ver. A la tarde, nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Desde ese momento que acepté, me llamó todo el mundo. Desde Marcelo Tinelli hasta todos lo que te puedas imaginar", agregó.