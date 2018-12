Los hitos políticos que marcaron la agenda del 2018

2 Tras 15 años Argentina volvió a recurrir al Fondo Monetario Internacional

En mayo el presidente Mauricio Macri hizo el anuncio más importante desde su desembarco en el Gobierno. En medio de la tensión por la cotización del dólar, que por ese entones rondaba los 24 pesos, confirmó desde Casa Rosada que la Argentina recurría al Fondo Monetario Internacional para recibir asistencia.

"Frente a esta nueva situación internacional, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. Nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo", decía Macri por entonces.

El Acuerdo Stand-By por tres años asciende a un valor de u$s 50.000 millones. Los últimos giros de dinero del FMI databan del 2003, cuando se desembolsaron unos US$ 2.800 millones, y el 20 de septiembre de ese mismo año hubo otro aporte por unos US$ 11.500 millones.

Sin duda que los requerimientos del ente internacional signaron el destino del Presupuesto 2019, que presenta grandes recortes en saluda y educación y que fue reprobado por los sectores opositores.