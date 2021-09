El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó la noche del martes que tras el sismo de magnitud 7,1 que sacudió el centro y el sur del país no hay reportes de daños mayores en la capital y los estados que la rodean hacia el sur.

"Les informo sobre el temblor: el epicentro se registró en Acapulco, en Guerrero, afortunadamente no hay daños mayores en ese estado, (solo) piedras y caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México", dijo el jefe del Ejecutivo federal en un mensaje de vídeo en su cuenta de Twitter​​​.

Fuente: Sputnik