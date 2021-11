El principal socio parlamentario del Gobierno de izquierdas encabezado por Pedro Sánchez en España, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amenazó con tumbar los presupuestos de 2022, a cuenta de la presencia de lenguas regionales españolas en plataformas Netflix, HBO o Amazon Prime.

"Cuando digo que todos los escenarios están abiertos, me refiero a todos​​​. También al Senado, en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se refiere", insinuó el portavoz parlamentario de los republicanos, Gabriel Rufián, en una rueda de prensa convocada de urgencia en el Congreso de los Diputados español.

Segundos antes, Rufián explicó que si la nueva Ley Audiovisual no sale en los términos pactados de garantía de la presencia de producciones grabadas en catalán, euskera o vasco y gallego en las plataformas de contenidos audiovisuales, ellos no la apoyarían.

Esta ley fue la que posibilitó que los 13 diputados de ERC dieran recientemente su crucial apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) español de 2022 en el Congreso (Cámara Baja); pero aún queda la aprobación de las cuentas en el Senado (Cámara Alta).

"Si Esquerra Republicana no apoya esta ley, esta ley no existe", dijo taxativamente Rufián, que añadió que "o esta ley protege la producción audiovisual en catalán, gallego y euskera de todas las plataformas audiovisuales que se dirijan a la audiencia en este país o esta ley Esquerra Republicana no la apoyará. Y si Esquerra Republicana no la apoya, esta ley no sale", reiteró una vez más para dejar claro su mensaje dirigido al Gobierno.

El político republicano se pronunció en estos términos después de que horas antes trascendiera un importante matiz en torno a la nueva ley del audiovisual: la obligación de respetar el cupo de lenguas cooficiales solo afecta a las plataformas con sede en España, como Filmin o Movistar+, según informó la televisión catalana TV3.

A tenor del acuerdo presentado inicialmente, la nueva ley del audiovisual incorpora al ordenamiento jurídico la directiva europea que establece un 30 por ciento de producciones europeas en servicios de reproducción como Netflix, HBO o Amazon Prime y la mitad de este porcentaje, un 15 por ciento del total, en lenguas nacionales.

Según el acuerdo al que llegaron el Gobierno español y los independentistas de ERC, un 40 por ciento de esta cuota tendría que pertenecer a las lenguas cooficiales regionales españolas (catalán, vasco o gallego), lo que da lugar a un 6 por ciento del total.

Ahora, el hecho de que este acuerdo no se pueda cumplir deja en el aire los presupuestos españoles de 2022, los llamados "presupuestos de la recuperación", que incorporan importantes partidas de ayudas europeas para dotar de oxígeno a la economía española tras la crisis del covi-19.

"No hay multinacional que le tenga que susurrar en cualquier democracia plena las leyes a un Gobierno, sobre todo si es un Gobierno supuestamente progresista", zanjó Rufián.

Fuente: Sputnik