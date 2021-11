Una nueva variante del coronavirus podría aparecer en Bulgaria en los próximos meses debido a la baja tasa de vacunación entre la población, anunció este viernes el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en su visita a la capital búlgara, Sofía.

"No me gustaría hablar sobre una posible 'variante búlgara', pero si no hacemos algo, entonces en invierno podemos ser testigos de ello", dijo Breton, citado por la Radio Nacional de Bulgaria​​​.

El comisario europeo señaló que a diferencia de las cifras totales en la UE, donde el 76 por ciento de la población está vacunada, en Bulgaria solo lo está 26 por ciento, y como "muchas personas no están vacunadas, puede aparecer una nueva variante y volverse mucho más resistente".

"Eso sería muy mala noticia tanto para los búlgaros como para todos nosotros", subrayó Breton.

Al mismo tiempo calificó la mortalidad por coronavirus en Bulgaria de "una tragedia" y advirtió que "se acerca una quinta ola" de contagios.

Según datos del Ministerio de Sanidad búlgaro, en la última jornada Bulgaria registró 2.785 nuevos casos y 145 muertes por covid-19, de los que no estaban vacunados el 83 por ciento y el 91 por ciento, respectivamente.

En total, desde el inicio de la pandemia se registraron en Bulgaria más de 668.363 infectados, de ellos 26.985 personas fallecieron por el virus, según la Universidad Johns Hopkins de EEUU.

Fuente: Sputnik

