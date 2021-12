El 72 por ciento de las personas que rechazan la vacuna frente al covid-19 en España lo hacen por creer que no es segura, según los resultados de una encuesta.

Según la consulta realizada por el Instituto de Salud Carlos III, siete de cada diez personas que no cuentan con ninguna dosis señalaron como principal motivo que las vacunas "se han desarrollado muy rápido, no son seguras o están en fase experimental"​​​.

Estos son los resultados de un estudio elaborado en octubre por el centro de investigación para conocer los motivos de las personas que no quieren recibir el pinchazo.

Por detrás de la percepción de inseguridad, la segunda razón más citada para rechazar los fármacos es que "las vacunas son malas para la salud y me preocupan sus efectos secundarios", elegida por el 48 por ciento de encuestados.

Un 44 por ciento argumentó que "las vacunas son un negocio", otro 41 por ciento marcó "estoy sano y no necesito vacunarme" y el 41 por ciento afirmó que "las vacunas contra la covid-19 no funcionan".

Algunos ciudadanos aseguraron que "el coronavirus no existe o las vacunas son un engaño" (12 por ciento), mientras otros justificaron su decisión por haber pasado la enfermedad (9 por ciento) o por consejo médico al padecer problemas de salud (8 por ciento).

Otras razones citadas fueron motivos religiosos o éticos, creencia en la medicina natural, falta de creencia en todas las vacunas, estar embarazada o rechazo a la presión y obligación.

Casi el 60 por ciento de los no vacunados en España afirmó no tener intención de hacerlo en el futuro, mientras que el 33 por ciento no estaba seguro y el 8 por ciento lo hará más adelante.

La encuesta también reveló que las personas sin dosis utilizan menos la mascarilla en los contextos donde está recomendada y muestran una menor adherencia a las medidas de higiene para protegerse del coronavirus.

Fuente: Sputnik

