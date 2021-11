Lima, 16 nov . - El 82 por ciento de los contagiados actualmente por covid-19 son personas que no se vacunaron o no han completado el proceso de inmunización con las dos dosis, indicó el lunes el Ministerio de Salud de Perú (Minsa).

"Hemos observado en todo el país que el 82 por ciento de las personas que se infectan no tienen vacunas o no han iniciado su proceso de vacunación o no se han aplicado las dos dosis ", dijo Javier Vargas, vocero del Instituto Nacional de Salud, oficina adscripta al Minsa, a la radio local RPP​​​.

Vargas señaló que las mediciones se han hecho en base al mapa de calor del Minsa, que mide las zonas con mayor infección en el país, y que la mayor parte de los contagiados son adultos jóvenes.

Por otro lado, precisó que la capital Lima sigue siendo la jurisdicción que reporta el mayor número de casos en el país andino, seguida de la provincia constitucional del Callao (colindante a Lima) y el departamento de Piura (norte).

A la fecha, Perú registra 200.635 decesos por la enfermedad respiratoria, 2.214.543 infectados y 16.584.374 vacunados con las dos dosis, lo que equivale al 58 por ciento de la población objetivo.

Fuente: Sputnik

