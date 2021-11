Las autoridades del estado alemán de Baviera anunciaron la introducción de medidas restrictivas ante la propagación del coronavirus, lo que de hecho significa un confinamiento para las personas no vacunadas.

"Hemos desarrollado un concepto por etapas (para luchar contra la propagación del coronavirus)​​​. No vamos a cerrar todo, pero no todo estará abierto. Para los no vacunados habrá una limitación de contactos, que de hecho es un confinamiento", dijo el primer ministro de la región, Markus Soder, en una rueda de prensa tras una reunión del gabinete de ministros bávaro.

Agregó que se cancelarán las ferias navideñas, así como estarán inoperativos los locales nocturnos. Los actos culturales se realizarán bajo estrictas condiciones.

En las regiones de Baviera más afectadas por la cuarta ola de la pandemia, se cerrarán las instituciones culturales y otras instalaciones de ocio y servicios como gimnasios, hoteles, restaurantes y peluquerías.

Soder subrayó que de momento no se trata de introducir un toque de queda. Las nuevas normas son válidas hasta el 15 de diciembre como mínimo.

El estado de Baviera lidera, en comparación con otras regiones del país, en cuanto a la incidencia de covid-19. Además, esta es una de las regiones con la mayor proporción de personas no vacunadas.

