El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de Grecia apoyó la decisión del Gobierno de prohibir que los fieles no vacunados asistan a los servicios eclesiásticos sin portar un test negativo de coronavirus, pero advirtió que no tiene la posibilidad de verificar esas pruebas.

El Sínodo se celebró este lunes mediante una videoconferencia, presidida por el arzobispo de Atenas y toda Grecia, Jerónimo​​​. En el encuentro fueron abordadas las nuevas medidas que se aplican desde el 22 de noviembre durante los servicios religiosos. A partir de este lunes los fieles que no se vacunaron contra el coronavirus deberán portar consigo un resultado negativo de una prueba de coronavirus.

El Sínodo decidió por unanimidad "apoyar los enormes esfuerzos del Gobierno griego, encaminados a evitar una mayor propagación de la pandemia", así como instó a todos a "vacunarse de acuerdo con las instrucciones de la comunidad médica", pero de manera voluntaria.

"Cualquier punto de vista opuesto, incluso por parte del clero, no refleja la posición de la Iglesia", destaca la decisión aprobada durante el evento.

En cuanto a la iniciativa gubernamental de que los creyentes deben tener pruebas del covid-19 negativas para participar en los servicios eclesiásticos, "el Sínodo considera que la ejecución de la decisión ministerial conjunta por parte de los creyentes" no podría ser supervisada por quienes trabajan en los templos, ya que ellos "no tienen ni la capacidad, ni la autoridad" para verificar esos documentos.

El Sínodo hizo además un llamado al clero y a los creyentes para que se respeten estrictamente todas las medias de protección evitando de esa manera una mayor propagación del coronavirus, así como los instó a vacunarse o a hacerse test de covid-19.

El Sínodo también exhortó a todos los fieles a pedir en sus oraciones que Dios ponga fin a la pandemia de coronavirus.

A principios de noviembre el líder del partido de oposición más grande de Grecia Syriza (Coalición de la Izquierda Radical) Alexis Tsipras exigió al Gobierno de su país que reforzara las restricciones contra las personas no vacunadas, en particular, que no las dejaran entrar en las iglesias sin una prueba de coronavirus.

Fuente: Sputnik

Coronavirus hoy en el mundo: toda la información

Coronavirus en la Argentina: Toda la información sobre la pandemia en todo el país