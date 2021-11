Casi la mitad de la plantilla de las compañías privadas rusas se acerca a un nivel de vacunación del 80 por ciento, relevan los resultados de una encuesta presentados este lunes por la oficina del comisionado presidencial para los derechos del empresariado, Borís Titov.

En el sondeo participaron ejecutivos y propietarios de 7​​​.160 empresas que se encuentran en las 85 regiones rusas, ante todo, en el 60 por ciento de los casos, se trató de representantes de compañías del comercio, de servicios relacionados con el hogar, así como de restaurantes y cafeterías.

"En un 48 por ciento de las compañías cuenta con la vacuna más del 75 por ciento de los empleados", destaca la investigación.

Se precisa que además el 61,5 por ciento de los empresarios encuestados estaban vacunados contra el covid-19, y "el 68,1 por ciento de los encuestados informó además que más de la mitad de los trabajadores de sus empresas ya estaba vacunada".

Según el estudio, hasta un 53,9 por ciento de los participantes del sondeo padeció de coronavirus, un 28,4 por ciento no se contagió de covid-19, y un 17,7 por ciento no está seguro si tuvo esa enfermedad o no.

Titov, al comentar los resultados de la encuesta, expresó su esperanza en un aumento del nivel de vacunación contra el coronavirus de los habitantes de Rusia, y auguró que los códigos QR de los certificados de covid se convertirán en breve en un documento oficial.

"El cierre del negocio, total o parcial, lo sumerge en un caos, y las consecuencias sociales en el caso de que el cierre resulte prolongado pueden ser muy significativas", resumió el comisionado presidencial.

Fuente: Sputnik

