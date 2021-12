El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, afirmó el lunes que espera que los legisladores reflexionen sobre el proyecto de ley que se busca aprobar en el Congreso para limitar las obligaciones legales a las personas no vacunadas contra el covid-19.

"En esta lucha contra la pandemia, que nos ha costado tanto, debemos ir juntos​​​. No podemos tener fisuras en esto, debemos dar un solo mensaje sobre todo por el nivel de ascendencia que tiene sobre la gente el Congreso. No está bien que un sector de congresistas no respalde esto (las medidas sanitarias del Gobierno). Espero que se reflexione", dijo el ministro de Salud a la radio local RPP.

El viernes pasado, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley que indica, entre otras cosas, que "nadie podrá aplicar a una persona u obligarla a aplicarse un procedimiento médico, quirúrgico, vacuna o medicamento en contra de su voluntad".

Asimismo, señala que nadie puede exigir una prueba viral a una persona para que esta pueda trabajar, viajar o ingresar a establecimientos públicos y privados.

Desde el 10 de diciembre, el Gobierno ha establecido la obligación para todo mayor de edad (mayor de 18 años) de presentar su carné de vacunación a fin de poder ingresar a espacios públicos cerrados.

Asimismo, está exigiendo a las empresas que operan de manera presencial el que todos sus trabajadores estén vacunados, mismo requisito se pide a las personas que trabajan en el transporte público y a los repartidores de los servicios de "delivery".

Si bien el Gobierno no ha establecido la obligación de vacunación para los ciudadanos, estas medidas apuntan a disuadir a quienes se resistan a inmunizarse.

Fuente: Sputnik

Coronavirus hoy en el mundo: toda la información

Coronavirus en la Argentina: Toda la información sobre la pandemia en todo el país