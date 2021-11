El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, descartó la imposición de un confinamiento semejante al de Austria por el coronavirus.

"Nosotros tenemos una política dura, pero no vamos a tomar la táctica austriaca de aislar por completo a los no vacunados", dijo el primer ministro por medio del canal de televisión británico, ITV​​​.

Mitsotakis dijo que ahora Grecia vive un aumento de infecciones, al igual que toda Europa.

Informó que el nivel de vacunación en Grecia está en término medio de comparación con la Unión Europea.

"Estamos tratando de impulsar la vacunación de quienes no están vacunados. ¿Cómo lo hacemos? Hemos restringido el acceso de las personas no vacunadas a los restaurantes. En estos momentos no se puede cenar en un restaurante en Grecia si no se está vacunado", dijo Mitsotakis.

El ministro añadió que la medida aplica a todas las personas, incluidos los turistas.

"Confiamos mucho en las pruebas. Si alguien desea salir a comer al aire libre (en restaurantes) y no está vacunado, necesitan una prueba negativa. Además las últimas dos semanas hemos visto un aumento importante de la vacunación. Por eso creemos que esta estrategia es eficaz", dijo el jefe de gobierno.

Mitsotakis dijo que el sistema nacional de salud se encuentra bajo una gran presión y el gobierno está tratando de ayudar a todo el personal médico en la lucha contra la ola epidémica.

"Si nos fijamos en las unidades de cuidados intensivos, casi nueve de diez pacientes en esas unidades no están vacunados. Es muy lamentable que la gente muera por no haber tomado la sencilla decisión de vacunarse", manifestó el ministro.

