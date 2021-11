Rusia no participa en la reunión virtual de Ministros de Exteriores, convocada por EEUU para este 10 de noviembre y dedicada a la lucha contra la pandemia, pero les desea éxitos a los participantes del evento, declaró este miércoles la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova​​​.

La diplomática precisó en un comentario que aparece en la página web ministerial que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, cuenta con una agenda de actividades muy amplia, y la Cancillería recibió información sobre el encuentro virtual solo a finales de octubre.

"Para entonces, ya estaba formada la apretada agenda del canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, y eso no le permitió participar en dicha reunión. Como la parte estadounidense informó que no estaba dispuesta a incluir en la lista de participantes a personas que no fueran los ministros de Exteriores, no fue posible enviar a otro representante de la parte rusa", dijo Zajárova, agregando que Moscú le desea éxito a los que toman parte del evento.

La portavoz resaltó que Rusia actualmente espera el inicio del "período extraordinario de sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en Ginebra del 29 de noviembre al 1 de diciembre".

"Partimos de que justo en esa plataforma internacional principal sobre temas de salud global se deben abordar las cuestiones de la lucha contra la actual pandemia y los desafíos futuros para la humanidad en el campo de las emergencias sanitarias", recalcó la diplomática.

Fuente: Sputnik

Coronavirus hoy en el mundo: toda la información

Coronavirus en la Argentina: Toda la información sobre la pandemia en todo el país