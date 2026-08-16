Día del Niño: 5 películas de Netflix para disfrutar en familia

El Día del Niño es una buena oportunidad para dejar un rato de lado las obligaciones y compartir un momento diferente con los más chicos. Una película puede convertirse en el plan perfecto para disfrutar en casa, con algo rico para comer y una historia que permita entretenerse y pasar un buen rato juntos.

Para quienes buscan opciones dentro de Netflix Argentina, hay alternativas para distintas edades y gustos, desde aventuras y clásicos que siguen conquistando generaciones hasta comedias animadas llenas de humor. En esta selección, cinco películas aparecen como propuestas ideales para armar una tarde de cine en familia.

Las películas de Netflix que podés disfrutar con los más chicos en su día



"Patos"

"Patos", la película genial para disfrutar en familia



La historia sigue a los Mallard, una familia de patos que lleva una vida tranquila en un estanque de Nueva Inglaterra. Mack, el padre, es bastante precavido y prefiere no alejarse demasiado de lo conocido, mientras que Pam, su esposa, empieza a sentir que llegó el momento de salir de la rutina. Sus hijos, Dax y Gwen, también tienen personalidades muy diferentes y ven con entusiasmo la posibilidad de conocer nuevos lugares.

El cambio llega cuando unos patos migratorios aparecen en el estanque y les cuentan todo sobre sus viajes. Inspirados por esas historias, deciden emprender su propia aventura rumbo a Jamaica, pero el recorrido termina siendo mucho más complicado de lo que imaginaban. Entre nuevos amigos, situaciones inesperadas y algunos peligros, Mack tendrá que dejar de lado sus miedos y animarse a disfrutar del viaje junto a los suyos.

"Liberen a Willy"

Jesse es un chico de 12 años que viene atravesando una etapa bastante complicada. Después de meterse en problemas, termina viviendo con unos padres adoptivos y empieza a trabajar en un parque acuático, donde conoce a Willy, una enorme orca que permanece encerrada en un tanque. Entre los dos se genera rápidamente un vínculo muy especial.

Con el paso del tiempo, descubre también que está sufriendo y que el lugar donde vive no es el hogar que necesita. El chico empieza entonces a buscar la manera de ayudarlo y devolverlo al océano, mientras cuenta con el apoyo de personas que también entienden que la orca merece volver a estar en libertad. Es una historia muy emotiva sobre amistad, confianza y ese vínculo que puede aparecer entre un chico y un animal.

"Peter Pan"

"Peter Pan", para viajar con la familia al Nunca Jamás

Peter Pan es un chico que vive en Nunca Jamás, un lugar donde los niños pueden olvidarse de crecer y vivir aventuras constantemente. Una noche llega hasta la casa de Wendy Darling y sus hermanos, John y Michael, y los convence de acompañarlo a su mundo mágico. Para ellos, lo que empieza como un viaje increíble rápidamente se convierte en una aventura llena de piratas, sirenas y personajes fantásticos.

En Nunca Jamás también está el Capitán Garfio, el gran enemigo de Peter, que no piensa dejar que los chicos disfruten de la tranquilidad durante demasiado tiempo. Mientras Wendy y sus hermanos conocen ese mundo completamente diferente al suyo, el protagonista deberá enfrentarse una vez más a Garfio y a los peligros de la isla. La película combina aventura, fantasía y ese deseo tan infantil de poder quedarse jugando para siempre.

"Un jefe en pañales"

"Un jefe en pañales", una divertida comedia para toda la familia

Tim Templeton es un chico que está acostumbrado a ser el centro de atención de sus padres hasta que llega un nuevo integrante a la familia: su hermano pequeño. A simple vista, el bebé parece uno más, pero Tim rápidamente descubre que hay algo muy extraño detrás de él. El pequeño habla, camina y se comporta como un adulto cuando sus padres no están mirando.

El bebé, que se hace llamar Boss Baby, tiene además una misión muy importante relacionada con BabyCorp, una empresa que se encarga de controlar el nacimiento y la llegada de los bebés a las familias. Aunque al principio no soporta tener que compartir a sus padres, termina teniendo que trabajar junto a su nuevo hermano para resolver un problema que podría cambiar para siempre la relación entre los bebés y los adultos.

"Lluvia de hamburguesas"

Flint Lockwood es un joven inventor que desde chico intenta crear algo que pueda mejorar la vida de las personas de su pueblo. Después de varios inventos que no salen demasiado bien, finalmente consigue desarrollar una máquina capaz de convertir el agua en comida. El problema es que el invento funciona mucho mejor de lo que esperaba y empieza a hacer que caigan enormes cantidades de comida desde el cielo.

Mientras Flint intenta controlar su creación, la situación se vuelve cada vez más difícil de manejar. A su lado está Sam Sparks, una joven meteoróloga que llega al pueblo para cubrir el extraño fenómeno y termina convirtiéndose en una de sus principales aliadas. Juntos deberán encontrar la manera de detener la máquina antes de que la comida que cae del cielo se convierta en una amenaza para todos.