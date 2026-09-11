Dura menos de 2 horas y está basada en un bestseller: la película romántica de Netflix que emociona hasta las lágrimas

Netflix Argentina tiene en su catálogo una gran cantidad de películas que pueden pasar desapercibidas entre los estrenos y los títulos que rápidamente se convierten en tendencia.

Entre ellas aparece una historia de amor que combina momentos románticos con una fuerte cuota de resiliencia y superación.

Se trata de "Fabricante de lágrimas", la película basada en la novela juvenil de Erin Doom que llegó con una historia marcada por el romance, los conflictos personales y las heridas del pasado.

Con una trama cargada de emociones y momentos capaces de conmover, la producción se convirtió en una opción para los amantes de las historias románticas con un costado más dramático.

¿De qué trata "Fabricante de lágrimas", la comedia romántica de Netflix con un mensaje crudo de trasfondo?

De qué trata "Fabricante de lágrimas".

Esta es la historia de Nica y Rigel, dos jóvenes que quedan huérfanos desde muy chicos y atraviesan dos realidades completamente diferentes dentro del mismo orfanato lúgubre en el que se encuentran.

Ella, por un lado, sufrió la pérdida de sus padres en un accidente y, tras el doloroso trauma que ese acontecimiento le dejó, comienza a padecer el destrato, maltrato psicológico y la ignorancia de la directora del establecimiento.

Incapaz de abrirse sentimentalmente como para que los padres que llegan en busca de una nueva familia la elijan para adoptar.

Él, por su parte, es el protegido y predilecto de la institutriz, un niño con un superpoder escondido, capaz de hacer llorar y de despertar emociones de manera secreta a quien lo rodea, justo en un ambiente donde la sensibilidad y la generación de lágrimas están casi en extinción.

No hay permisos para sentir, ni mucho menos mostrarse vulnerable, como una especie de artesano de las emociones. Todo cambia cuando una familia dispuesta a darle una nueva vida a esa niña decide adoptarla a ella y a él como prueba de una nueva etapa familiar.

Al principio, una distancia y tensión se desprende entre ellos, en el que el diálogo y los acercamientos son escasos. Luego, la necesidad de encontrar un acompañamiento en la oscuridad que haga que esa rigidez dé paso, poco a poco, a una apertura emocional.

El daño que siempre recibieron hizo que ella se cierre y que él mantenga un perfil frío, de poca introspección y de relaciones sociales casi nulas.

Sin embargo, entre ellos, una chispita de esperanza o de cuidado intenta sacarlos de la vorágine del malestar. Así, la dificultad de ser hermanos no hará que todo sea tan sencillo; la dureza no es fácil de calmar.

Es una película con una mirada juvenil, pero bastante acertada y cruda, sobre la pérdida parental en la infancia, la importancia de la amistad, el cariño de adultos con un corazón dispuesto y la mirada hacia un costado frente al maltrato psicológico.

La historia también habla de aprender a confiar, dejar entrar a otros y permitirse sentir después de haber pasado demasiado tiempo a la defensiva.

"Fabricante de lágrimas" quizás no sea una película que busque sorprender por la complejidad de su historia, pero encuentra su mayor fortaleza en la manera en la que representa a dos jóvenes atravesados por heridas diferentes que, de alguna manera, terminan encontrando en el otro un lugar de contención.

Propone una historia pensada principalmente para un público juvenil, pero con temas que pueden resultar mucho más universales.

Reparto de "Fabricante de lágrimas"





Caterina Ferioli como Nica Dove.

Simone Baldasseroni como Rigel Wilde.

Sabrina Paravicini como Margaret.

Alessandro Bedetti como Lionel.

Roberta Rovelli como Anna Milligan.

Orlando Cinque como Norman Milligan.

Eco Andriolo como Adeline.

Nicky Passarella como Billie.

Sveva Romana Candelletta como Miki.

Juju Di Domenico como Asia.