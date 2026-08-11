Tiene 12 capítulos y es la comedia romántica más maratoneada de Netflix

Netflix Argentina continúa renovando su catálogo con nuevas producciones para quienes buscan historias de romance, humor y situaciones cotidianas. Entre las propuestas que ganaron lugar en la plataforma se encuentra una comedia romántica de 12 capítulos que apuesta por los vínculos, los enredos y las segundas oportunidades.

Se trata de "Acaramelados", una serie que combina momentos divertidos con una historia de amor atravesada por conflictos, encuentros y desencuentros. Con episodios ágiles y una trama pensada para avanzar rápidamente, la producción se convirtió en una de las opciones elegidas por los suscriptores que buscan una ficción liviana para maratonear.

"Acaramelados": La miniserie romántica que está entre las 5 más vistas de Netflix

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Esta producción sigue a Go Eun-sae, una fiscal ambiciosa que, después de un extraño episodio, pierde por completo la memoria y se encuentra sin saber quién es ni cómo llegó hasta esa situación. En medio de la confusión aparece Jang Tae-ha, un entrenador de boxeo que asegura ser su novio y se ofrece a ayudarla mientras intenta recuperar los recuerdos de su vida anterior. Sin demasiadas alternativas, termina aceptando convivir con él, aunque desde el comienzo hay algo en esa historia que no termina de convencerla.

Mientras intenta reconstruir su pasado, la protagonista comienza a descubrir que su relación podría ser mucho más complicada de lo que parece. Él no es solamente un entrenador de boxeo y también guarda secretos sobre su propia vida, mientras que ella empieza a hacerse preguntas sobre la identidad de la persona que era antes de perder la memoria. Entre la convivencia, los momentos románticos y distintas situaciones que los acercan, la pareja queda atrapada en una relación en la que ninguno parece tener todas las respuestas.

La serie aprovecha esta premisa para combinar la comedia romántica con una cuota de misterio y tensión. El vínculo avanza mientras ambos intentan descubrir qué hay detrás de esa mentira inicial y qué lugar ocupa realmente el otro en sus vidas. Con capítulos que mezclan situaciones descontracturadas, romance y conflictos cada vez más serios, busca mantener el interés hasta el final.

Reparto de "Acaramelados"

Jung Hae-in - Jang Tae-ha

Ha Young - Go Eun-sae

Heo Sung-tae - Baek Sang-gil

Jeon Bae-soo - Hong Do-yeop

Seo Jeong-yeon - Do Jeong-hwa

Jang Hye-jin - Paeng Hee-ja

Kim Mi-hwa - Na Geum-hyang

Cha Chung-hwa - Cho Maeng-suk

Lee Jae-won - Ahn Gi-jun