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Sábado, 29 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
ÚLTIMA OPORTUNIDAD

El clásico de Reese Witherspoon y Mark Ruffalo que se despide de Netflix en pocos días

Una comedia romántica con toque sobrenatural que sigue enamorando a nuevos espectadores dejará el catálogo de streaming muy pronto. Quedan pocos días para verla.

Dayra, Arellano
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Netflix confirmó que "Como si fuera cierto" sale de su catálogo en los próximos días, un anuncio que generó revuelo entre los fanáticos de este clásico romántico protagonizado por Reese Witherspoon.

La producción integra la lista de títulos que la plataforma retira este mes en Argentina, despertando nostalgia entre los fanáticos de las comedias románticas.

La película, estrenada originalmente en 2005, todavía convoca a nuevas generaciones de espectadores que la descubren por primera vez en el catálogo del gigante del streaming.

De qué trata la película que se va de Netflix

La historia sigue a David, un hombre que alquila un departamento en San Francisco y poco después descubre que Elizabeth también vive allí, aunque su presencia resulta completamente inexplicable. A medida que ambos intentan entender qué pasa, entre ellos comienza a surgir un vínculo inesperado.

La película combina comedia, romance y fantasía sin caer en el terror ni en el drama pesado. Está pensado para un público amplio, ideal para quienes buscan una historia tranquila.

Protagonizan la película Reese Witherspoon y Mark Ruffalo, acompañados por Donal Logue y Jon Heder en el elenco secundario.
Protagonizan la película Reese Witherspoon y Mark Ruffalo, acompañados por Donal Logue y Jon Heder en el elenco secundario.

Hasta cuándo está disponible en Netflix

Quienes quieran verla en Netflix tienen tiempo hasta el 12 de septiembre. Después de esa fecha, el título deja de estar disponible en la plataforma y habrá que buscar otras vías para acceder a la historia.

Para quienes se queden sin la posibilidad de verla en Netflix, la película también puede alquilarse o comprarse en otras plataformas de streaming.

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