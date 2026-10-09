El icónico drama protagonizado por Emma Watson que tiene las horas contadas en Netflix

"Las ventajas de ser invisible" se despide de Netflix y los fanáticos del drama adolescente tienen los días contados.

La película de 2012, con Logan Lerman, Emma Watson y Ezra Miller, llegó a la plataforma en agosto de 2020 y se volvió una de las más vistas.

De qué trata Las ventajas de ser invisible

La historia sigue a Charlie, un tímido estudiante de primer año que afronta la depresión, la muerte de su mejor amigo y el primer amor.

Ambientada en 1991 en Pennsylvania, la trama muestra cómo Charlie se aísla hasta volverse casi invisible para sus compañeros.

Todo cambia cuando conoce a Sam y Patrick, dos hermanastros que le muestran el lado lindo de la vida, incluido el amor.

Para sobrellevarlo, Charlie escribe cartas anónimas sobre sus miedos y sus primeras experiencias con la amistad, el amor y el sexo.

Las ventajas de ser invisible se despide de Netflix y los fanáticos del drama adolescente tienen los días contados.

Hasta cuándo está disponible en Netflix

La plataforma retira el título del catálogo argentino el 9 de octubre, así que conviene verlo antes de que sea tarde.

Fecha límite: 9 de octubre

9 de octubre Plataforma: Netflix Argentina

Netflix Argentina Duración: 1 hora y 42 minutos

1 hora y 42 minutos Género: drama y romance

Lo que no sabías del drama que hizo llorar a toda una generación

Detrás de cámara está Stephen Chbosky, que dirigió la película y es el autor de la novela homónima, publicada en 1999.

Chbosky también escribió el guion de La Bella y la Bestia, otra película protagonizada por Emma Watson.

El elenco suma a Kate Walsh, Dylan McDermott, Paul Rudd, Nina Dobrev, Mae Whitman, Johnny Simmons y Joan Cusack.