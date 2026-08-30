El inquietante thriller sudafricano de 7 episodios que rompe récords en Netflix

Netflix Argentina sumó a su catálogo un thriller sudafricano que rápidamente despertó interés entre los espectadores. La producción explora los límites de la justicia a partir de un crimen que deja al descubierto secretos familiares y pone en duda hasta donde un vínculo puede estar involucrado.

Se trata de "El peso de la ley", una serie de siete episodios que combina drama y suspenso para construir una historia donde la verdad, la culpa y las relaciones familiares ocupan un lugar central. Con una atmósfera inquietante, la ficción plantea qué ocurre cuando hacer justicia también significa enfrentarse a secretos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos.

¿De qué va "El peso de la ley", la miniserie que todos ven en Netflix?

¿De qué va "El peso de la ley", la miniserie que todos ven en Netflix?

Esta película tiene como protagonista a Mbali Dlamini, una fiscal que construyó su vida alrededor de una idea bastante clara: la justicia tiene reglas y hay que respetarlas. Todo cambia cuando reaparece Moses, su hermano mayor, a quien creía muerto y que ahora maneja una poderosa organización criminal desde la cárcel. En medio de esa situación también está Sphelele, el hermano menor, que termina quedando expuesto a los conflictos de sus parientes a involucrarse mucho más de lo que hubiera querido.

Lo interesante es que la protagonista no se enfrenta solamente a un problema profesional. Su trabajo como fiscal y su vínculo con su familia empiezan a chocar todo el tiempo, sobre todo cuando el más chico queda involucrado en un caso de drogas y ella necesita encontrar una forma de protegerlo. A partir de ahí, empieza a moverse en un terreno cada vez más incómodo, donde una decisión que parece sencilla puede tener consecuencias para toda su familia.

Moses funciona como el gran contraste de su hermana. Mientras ella todavía intenta confiar en las instituciones, él ya conoce desde adentro un mundo atravesado por el crimen, las traiciones y las disputas de poder. El más chico, por su parte, queda en una posición mucho más vulnerable y termina siendo una de las razones principales por las que empieza a cruzar límites que antes parecían imposibles. También aparecen personajes como Crystal y el detective Tau, que complican todavía más ese equilibrio entre la vida familiar, la investigación y el mundo criminal.

Lo que más funciona de la serie es justamente ese conflicto familiar. El peso de la ley no plantea solamente quién tiene razón o quién está del lado correcto, sino qué pasa cuando proteger a alguien que queremos empieza a exigir decisiones que contradicen todo aquello en lo que creemos.

Mbali resulta interesante porque no es una protagonista perfecta ni una heroína que siempre sabe qué hacer: es una mujer que intenta sostener su trabajo, cuidar a sus hermanos y entender qué hacer con una familia que volvió a su vida de la manera menos esperada. En sus siete episodios, la serie encuentra ahí su mejor tensión, en ver cuánto puede cambiar una persona cuando la justicia deja de ser algo abstracto y empieza a tocar directamente a quienes más quiere.

Reparto de "El peso de la ley"

Nqobile Nunu Khumalo, como Mbali

Given Stuurman, como Sphelele Dlamini

Tony Kgoroge, como Moses

Lorcia Cooper-Khumalo, como Crystal

Robert Hobbs, como David Shultz

Sthembiso "SK" Khoza, como Zola

Mandla Gaduka, como Oros

Sello Ramolahloane, como Valaza