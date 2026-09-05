El musical con John Travolta que es un clásico del cine ya tiene fecha de salida de Netflix: ¿Cuánto queda para verlo?

Netflix ya definió su próxima baja fuerte del mes. Se trata de una película que con los años se ganó un lugar entre los grandes íconos del cine musical y que hoy, gracias al streaming, sigue sumando fans nuevos.

La producción, ambientada en los años 60, combina baile, humor y una fuerte crítica social. Encabeza el elenco John Travolta, junto a Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Queen Latifah y una revelación que terminó convirtiéndose en la gran sorpresa del film.

De qué musical se trata

La película en cuestión es Hairspray, suéltate el pelo, estrenada en 2007 y dirigida por Adam Shankman. La historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente de Baltimore que sueña con bailar en un programa local de televisión y que, a pesar de los prejuicios por su físico, logra un lugar en el show y se convierte en una figura clave para pelear contra la segregación racial de la época.

El tono es liviano y musical, pero no esquiva los temas de fondo: el bullying, los estereotipos de belleza y el racismo institucional de los Estados Unidos de comienzos de los 60. Es una propuesta ideal para ver en familia, con canciones pegadizas y coreografías vistosas.

La producción, ambientada en los años 60, combina baile, humor y una fuerte crítica social.

En el film, John Travolta interpreta a Edna Turnblad, la madre de Tracy, mientras que Michelle Pfeiffer se pone en la piel de la villana Velma Von Tussle. La revelación de la película fue Nikki Blonsky, elegida para el papel protagónico en su debut absoluto como actriz.

Hasta cuándo se puede ver

Hairspray se despedirá de Netflix el 26 de septiembre. No trascendió el motivo puntual de la salida, algo habitual cuando vencen los acuerdos de licencia entre los estudios y las plataformas de streaming. Una vez que se retire del catálogo, la película podría reaparecer en otras plataformas de alquiler o compra digital, aunque de forma paga.

El detrás de escena que pocos conocen

Lo que hoy es un clásico tuvo un origen bastante más modesto de lo que parece. Hairspray nació como una película de culto de John Waters en 1988, se convirtió en un éxito de Broadway en 2002 y recién en 2007 llegó a esta versión cinematográfica que hoy conocemos.

El presupuesto rondó los 75 millones de dólares y la recaudación mundial superó los 203 millones. Pero el verdadero golpe de suerte fue el casting de Nikki Blonsky, elegida entre miles de aspirantes que se presentaron para interpretar a Tracy sin tener experiencia previa en cine.