El thriller policial que arrasa en Netflix y tiene un final que nadie espera

Netflix tiene un nuevo fenómeno entre sus producciones cortas. Se trata de "Te encontraré", la miniserie de ocho episodios que en apenas 46 días acumuló 106,7 millones de visualizaciones y se metió en el podio histórico de las ficciones más vistas de la plataforma.

La producción está basada en la novela homónima de Harlan Coben, publicada en 2023, y sigue la historia de un padre que emprende una peligrosa búsqueda tras descubrir que su hijo, a quien creía muerto, podría seguir con vida. El elenco está encabezado por Sam Worthington, recordado por interpretar a Jake Sully en Avatar, junto a Britt Lower (Severance) y Milo Ventimiglia (This Is Us).

De qué trata "Te encontraré"

La historia arranca con David Burroughs, un hombre que cumple una condena a cadena perpetua por el asesinato de su hijo Matthew, aunque siempre sostuvo su inocencia. Todo cambia cuando recibe una fotografía reciente en la que cree reconocer al chico con vida en un parque de diversiones.

Convencido de haber sido víctima de una conspiración, David decide escapar de la prisión para reconstruir la verdad. A partir de ahí, la trama combina drama familiar, suspenso policial y una carrera contrarreloj que atrapa desde el primer capítulo. Es una propuesta ideal para quienes disfrutan del policial con vueltas de tuerca y tensión sostenida.

Britt Lower interpreta a Rachel Mills, cuñada de David y pieza clave en la investigación, mientras que Milo Ventimiglia da vida a Hayden Payne, ex de Rachel y aliado inesperado en la búsqueda.

Los números que explican el boom

Estos son los datos que explican el fenómeno de Te encontraré: