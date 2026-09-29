El thriller psicológico con Anne Hathaway que Netflix quitará de su catálogo

Netflix decidió renovar nuevamente su catálogo, pero esta vez no agregará un título, sino que quitará una película que ya forma parte de su oferta de suspenso.

Se trata de "Mi nombre era Eileen", un thriller psicológico de 2023 protagonizado por Thomasin McKenzie y Anne Hathaway.

Está ambientado en la década de 1960 y basado en la novela homónima de Ottessa Moshfegh.

Netflix: ¿De qué se trata "Mi nombre era Eileen"?

La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "Una solitaria empleada de un centro de detención juvenil se siente cautivada por la glamorosa psicóloga nueva..., que sabe exactamente cómo manipularla".

"Mi nombre era Eileen" es una de las próximas películas que abandonará el catálogo de Netflix en octubre.

La historia transcurre en la década de 1960, en Massachusetts, y sigue a Eileen Dunlop, una joven que trabaja como secretaria en un centro de detención juvenil para varones.

Su vida está marcada por la rutina, el aislamiento y la convivencia con un padre alcohólico. La situación cambia cuando llega Rebecca Saint John, una psicóloga nueva, carismática y sofisticada interpretada por Anne Hathaway.

Entre ambas comienza una relación que, en principio, parece ofrecerle a Eileen una posibilidad de escapar de su vida cotidiana y encontrar una conexión que hasta entonces no tenía.

Sin embargo, el vínculo adquiere rápidamente un tono más perturbador.

La película tiene su salida prevista para el 13 de octubre.

La película fue dirigida por William Oldroyd y adapta la novela de Ottessa Moshfegh.

El elenco se completa con:

Shea Whigham

Sam Nivola

Siobhan Fallon Hogan

Marin Ireland

Tonye Patano

Owen Teague

¿Hasta cuándo se podrá ver "Mi nombre era Eileen" en Netflix?

De acuerdo a la información que aparece en el catálogo, la película estará disponible hasta el martes 13 de octubre, inclusive.

Con una duración de 1 hora y 37, esta película es ideal para quienes buscan una historia atrapante y llena de suspenso.