El thriller que protagoniza Harry Styles se despide de Netflix: ¿Hasta cuándo se puede ver?

Netflix se prepara para despedir de su catálogo a una de las películas que más furor generó en los últimos años. El thriller, protagonizado por Harry Styles junto a Florence Pugh, vive sus últimos días disponible dentro de la plataforma.

Dirigida por Olivia Wilde, la película combina suspenso psicológico con un clima de intriga creciente que atrapó al público desde su estreno en cines.

Su salida del catálogo reaviva el interés por una historia que, en su momento, compartió protagonismo mediático con los rumores sobre tensiones entre su elenco.

De qué película se trata y por qué generó tanto revuelo





El título en cuestión es "No te preocupes, cariño", estrenada en 2022. La trama transcurre en una comunidad experimental de los años 50, aparentemente perfecta, enclavada en pleno desierto.

Allí vive Alice, un ama de casa cuya rutina idílica empieza a resquebrajarse cuando comienza a hacerse preguntas que nadie a su alrededor está dispuesto a responder.

El thriller, protagonizado por Harry Styles junto a Florence Pugh, vive sus últimos días disponible dentro de la plataforma.

El filme se mueve entre el thriller psicológico y el drama de época, con una atmósfera cada vez más opresiva a medida que avanza la historia.

Es una propuesta pensada para quienes disfrutan del misterio con capas de intriga. Además de Styles y Pugh, completan el elenco Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne y Nick Kroll.

Cuándo se va de Netflix





La fecha límite para ver No te preocupes, cariño en Netflix es el 26 de septiembre. A partir de ese día, el título dejará de estar disponible en el catálogo de la plataforma, algo habitual cuando se trata de licencias temporales y no de contenido original.

Quienes se queden sin la posibilidad de verla en Netflix podrán buscar una alternativa: al tratarse de una producción distribuida por Warner Bros, la película también integró en distintos momentos el catálogo de HBO Max, por lo que conviene chequear su disponibilidad actual en esa plataforma.

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