Esta serie de 8 episodios causa furor: romance, deporte y un triángulo amoroso

Entre enredos románticos, rivalidades y el deseo fuerte de crecer en el mundo deportivo, la miniserie canadiense que acaba de estrenar Netflix Argentina conquistó a los espectadores con un relato juvenil, fresco y entretenido que combina romance, humor y competencia.

Se trata de "La Timonel" o "Crew Girl", una producción que pone el foco específicamente en el universo del remo y el lugar que ocupan las mujeres en la disciplina.

Con un relato de superación personal, resciliencia, empatía y un toque de peleas de amor, se convirtió en una de las series más vistas, bien recibidas e ideales para maratonear en la plataforma.

¿De qué se trata "La timonel", la miniserie que rompe récords en Netflix con un clásico triángulo romántico?

¿De qué se trata "La timonel", la miniserie que rompe récords en Netflix con un clásico triángulo romántico?

Teagan Tao lleva la vida perfecta en el pueblo en el que vive: sus padres están juntos, su situación económica es favorable y está a punto de convertirse en una sobresaliente competidora de remo, la disciplina deportiva a la que le dedicó gran parte de su vida.

Todo va bien y su felicidad parece difícil de apagar, hasta que, en medio de un torneo en el que compite, su padre debe escaparse del FBI tras quedar involucrado en un intento de estafa. Ante esto, ella y su madre se ven obligadas a mudarse al pequeño pueblo donde creció su mamá para alejarse del mundo mediático, empezar de cero y tener nuevas oportunidades.

Allí logra ingresar como timonel en el equipo de remo de su nuevo colegio, después de demostrar sus conocimientos y sus habilidades deportivas. Pero no todo será tan sencillo: la convivencia con un grupo integrado en su mayoría por varones, muchos de ellos hijos de familias adineradas, se vuelve complicada desde el principio. Teagan tendrá que encontrar la manera de ganarse su confianza y demostrarles que está a la altura del desafío.

Una historia que además suma un triángulo amoroso entre ella y dos de sus compañeros Josh y Cam, jóvenes con personalidades muy diferentes que terminan ocupando un lugar importante en su nueva vida. Mientras intenta adaptarse al equipo y dejar atrás los problemas de su familia, la protagonista queda en medio de sentimientos, rivalidades y situaciones que no siempre son lo que parecen.

La serie logra mantener el interés con varios plot twists que aparecen a lo largo de los episodios y modifican el rumbo de la historia sin sentirse forzados. Los vínculos entre los personajes también están bien construidos y permiten que el romance avance de manera entretenida, mientras cada nuevo conflicto suma una razón más para seguir mirando. Es de esas historias en las que, cuando parece que ya entendiste por dónde va, aparece un giro que vuelve a mover las piezas.

Además, pone en primer plano el lugar de las mujeres dentro del deporte competitivo y las dificultades que muchas veces aparecen cuando una joven intenta hacerse un lugar en un ambiente donde predominan los varones. Teagan no llega al equipo para ocupar un lugar secundario: su talento y su esfuerzo la llevan a ganarse el respeto de sus compañeros y a demostrar que puede competir al mismo nivel.

Reparto de "La Timonel"

Miku Martineau como Teagan Tao

Sam Braun como Josh Regis

Kyle Clark como Cam Dillinger

Jessica Paré como Ella Emerson-Tao

Thomas Cadrot como el entrenador Matt Hayden

Olga Petsa como Juliet Morny

Connor Paton como Ryder Regis

Riley Davis como Noah Bainbridge

Connor Wong como Perry Chou