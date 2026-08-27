Fracasó en el cine y hoy es un éxito en Netflix: la película con Ryan Gosling y Emily Blunt que la "rompe"

Las películas de acción suelen combinar grandes escenas de riesgo, persecuciones, peleas y momentos cargados de adrenalina para mantener al espectador frente a la pantalla. Cuando además suman humor y una historia de romance, el resultado puede convertirse en una propuesta tan entretenida como explosiva.

Dentro de este género se encuentra "Profesión peligro", la comedia de acción protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt que fracasó en cines y acaba de marcar tendencia en Netflix Argentina con una trama llena de tensión, momentos de riesgo al límite y algunos instantes de amor.

¿De qué se trata "Profesión peligro", la película de acción a la que Netflix le dio otra oportunidad?

¿De qué se trata "Profesión peligro", la película de acción a la que Netflix le dio otra oportunidad?

La producción sigue Colt Seavers, un especialista de cine acostumbrado a saltar desde edificios, recibir golpes y ponerse en situaciones de riesgo para que las grandes estrellas no tengan que hacerlo. Sin embargo, después de un accidente que lo obliga a alejarse de los rodajes, decide dejar atrás su trabajo y llevar una vida más tranquila.

Todo cambia cuando su expareja, Jody Moreno, consigue dirigir una importante película y necesita que Colt vuelva al set. Aunque entre ambos todavía existe una historia pendiente, él acepta regresar para ayudarla y terminar de recuperar su confianza. Lo que comienza como una oportunidad laboral termina mezclándose con sentimientos que ninguno de los dos logró dejar completamente atrás.

La situación se complica cuando Tom Ryder, el protagonista de la película, desaparece de manera misteriosa. Colt recibe el encargo de encontrarlo y, mientras intenta cumplir con su trabajo, comienza a descubrir que detrás de la desaparición hay algo mucho más grande. Así, lo que parecía ser simplemente otro día de rodaje se transforma en una peligrosa investigación llena de persecuciones, peleas y situaciones cada vez más absurdas.

Funciona especialmente bien cuando combina la acción con el humor y la relación entre sus protagonistas. Las escenas de riesgo son uno de sus grandes atractivos, pero la película no depende únicamente de las explosiones y las persecuciones para sostener la historia. La química entre Ryan Gosling y Emily Blunt le aporta ligereza y hace que los momentos más cotidianos tengan tanto peso como las grandes secuencias.

Otro de sus aciertos está en mostrar el detrás de escena de Hollywood desde una mirada divertida. Él no es el típico héroe invencible: recibe golpes, se equivoca y muchas veces termina improvisando para salir de situaciones que se le van de las manos. Eso permite que el personaje resulte más cercano y que las escenas de acción tengan un componente de humor.

Reparto de "Profesión peligro"

Ryan Gosling como Colt Seavers

Emily Blunt como Jody Moreno

Aaron Taylor-Johnson como Tom Ryder

Winston Duke como Dan Tucker

Stephanie Hsu como Alma Milan

Hannah Waddingham como Gail Meyer

Teresa Palmer como Iggy Starr

Ben Knight como Nigel