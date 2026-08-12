Furor en Netflix: la miniserie brasilera de 6 capítulos que no para de sumar fanáticos

Netflix Argentina continúa renovando su catálogo con producciones de distintos países y géneros que rápidamente consiguen llamar la atención de los usuarios. Entre las novedades aparecen historias cargadas de acción, peleas y tensión, ideales para maratonear en una tarde y disfrutar con toda la familia.

En este contexto, causó furor una miniserie brasileña de apenas seis capítulos que acaba de incorporarse a la plataforma y ya se ubica entre las más vistas. Se trata de "Furioso", una producción que combina artes marciales, drama y thriller y que apuesta por una historia marcada por el misterio y los enfrentamientos.

¿De qué va "Furioso", la miniserie que es furor en Netflix por su trama cargada de acción?

¿De qué va "Furioso", la miniserie que es furor en Netflix por su trama cargada de acción?

Esta producción sigue a Marcelo, un hombre que aparece gravemente herido y sin recuerdos, después de haber sobrevivido a una situación que casi le cuesta la vida. El personaje encuentra refugio en el gimnasio Trindade, donde el entrenador Toni decide darle una oportunidad y acercarlo al mundo de las artes marciales mixtas.

Allí, empieza a reconstruir su vida mientras intenta descubrir quién era antes de llegar a Río de Janeiro. Pero las pistas que aparecen sobre su pasado también lo llevan hacia un mundo de violencia, secretos y crimen.

A medida que Marcelo se mete cada vez más en el circuito de las peleas, su relación con el entrenador se vuelve fundamental para su transformación. Él intenta ayudarlo a controlar la furia que lleva dentro y a encontrar un propósito más allá de la violencia, mientras otros personajes como Gabi, Yana y los jóvenes luchadores que rodean al gimnasio quedan involucrados en los conflictos que comienzan a crecer alrededor del establecimiento.

La historia combina los enfrentamientos dentro del octágono con los problemas que arrastra cada personaje y, sobre todo, con las preguntas que rodean la verdadera identidad del protagonista.

Uno de los puntos más interesantes de "Furioso" es que no se queda únicamente con las peleas, sino que utiliza ese universo para construir un thriller sobre identidad, segundas oportunidades y un pasado que se niega a desaparecer. La tensión aumenta a medida que Marcelo recupera fragmentos de su historia y descubre que su nueva vida puede estar mucho más conectada con aquello de lo que intenta escapar de lo que imaginaba.

Con seis episodios, acción constante y una trama que mezcla deporte, drama y crimen, es una opción ideal para quienes buscan una serie corta que mantenga el misterio hasta el final.

Reparto de "Furioso"

Vinicius Neri - Marcelo / Tadeu

Fábio Lago - Toni

Alice Carvalho - Fúria / Gabriela

Bianca Comparato - Yana Novaes

Eduardo Moscovis - Henrique Novaes

MC Cabelinho - Malamute

Cláudia Raia - Dienifer