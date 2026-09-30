Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
MIRALA

Furor total en Netflix: la miniserie argentina con Mercedes Morán y Dolores Fonzi que conquistó a la crítica internacional

Basada en la obra de Mariana Enríquez, la serie de 4 episodios debutó en el Festival de San Sebastián, donde fue ovacionada por el jurado y el público.

CLederer
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Netflix Argentina sumó a su catálogo una producción argentina que reúne a Mercedes Morán y Dolores Fonzi, con una historia inspirada en la literatura de Mariana Enríquez.

"Mis muertos tristes" cuenta con cuatro episodios y tuvo su debut internacional en el Festival de San Sebastián, donde recibió cálida recepción de la crítica. 

¿De qué se trata "Mis muertos tristes", la miniserie argentina que rompe récords en Netflix y en el mundo?

¿De qué se trata "Mis muertos tristes", la miniserie argentina que rompe récords en Netflix y en el mundo?

¿De qué se trata "Mis muertos tristes", la miniserie argentina que rompe récords en Netflix y en el mundo?

Emma acaba de jubilarse y atraviesa la muerte de su madre cuando descubre que seguir viendo muertos será mucho más difícil de ignorar de lo que imaginaba.

Desde hace años puede comunicarse con quienes fallecieron y ayudarlos a encontrar cierta calma, aunque siempre intentó mantener una distancia para no quedar atrapada en sus historias. 

La situación cambia cuando su sobrina Julie llega desde Estados Unidos después de escapar de una institución psiquiátrica. 

La joven también puede comunicarse con los muertos, pero su vínculo con ese mundo es mucho más intenso y difícil de controlar.

La hija de Emma, Carolina, tampoco queda al margen de esta situación. La relación entre ambas está atravesada por reproches, silencios y viejos asuntos familiares que nunca terminaron de resolverse.

Al mismo tiempo, una serie de muertes violentas sacude Piedrabuena y hace que los fantasmas comiencen a aparecer cada vez más cerca de los habitantes del barrio. 

Lo que al principio parece una sucesión de situaciones extrañas empieza a adquirir otra dimensión cuando las protagonistas quedan involucradas.

Entre apariciones, secretos y vínculos familiares cargados de tensión, la historia construye una atmósfera inquietante pero también cotidiana, donde la muerte convive con problemas muy humanos.

Más que centrarse solamente en lo sobrenatural, la serie encuentra su atractivo en esas heridas familiares que siguen presentes incluso cuando algunas personas ya no están.

Reparto de "Mis muertos tristes"

  • Mercedes Morán - Ema
  • Dolores Fonzi - Carolina
  • Alejandra Flechner - Lidia
  • Carolina Álvarez- Julie
  • Carlos Portaluppi
  • Luz Jiménez
  • Germán de Silva

    • Esta nota habla de:
    1
    Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre
    ANOTÁ

    Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre

    2
    Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
    NOVEDAD

    Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

    3
    ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?
    RESPALDO

    ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?

    4
    Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados
    ENTERATE

    Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados

    5
    Jubilados con 30 años de aportes: ¿Cuánto cobran con el aumento de octubre?
    ATENCIÓN

    Jubilados con 30 años de aportes: ¿Cuánto cobran con el aumento de octubre?