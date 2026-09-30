Furor total en Netflix: la miniserie argentina con Mercedes Morán y Dolores Fonzi que conquistó a la crítica internacional

Netflix Argentina sumó a su catálogo una producción argentina que reúne a Mercedes Morán y Dolores Fonzi, con una historia inspirada en la literatura de Mariana Enríquez.

"Mis muertos tristes" cuenta con cuatro episodios y tuvo su debut internacional en el Festival de San Sebastián, donde recibió cálida recepción de la crítica.

¿De qué se trata "Mis muertos tristes", la miniserie argentina que rompe récords en Netflix y en el mundo?

¿De qué se trata "Mis muertos tristes", la miniserie argentina que rompe récords en Netflix y en el mundo?

Emma acaba de jubilarse y atraviesa la muerte de su madre cuando descubre que seguir viendo muertos será mucho más difícil de ignorar de lo que imaginaba.

Desde hace años puede comunicarse con quienes fallecieron y ayudarlos a encontrar cierta calma, aunque siempre intentó mantener una distancia para no quedar atrapada en sus historias.

La situación cambia cuando su sobrina Julie llega desde Estados Unidos después de escapar de una institución psiquiátrica.

La joven también puede comunicarse con los muertos, pero su vínculo con ese mundo es mucho más intenso y difícil de controlar.

La hija de Emma, Carolina, tampoco queda al margen de esta situación. La relación entre ambas está atravesada por reproches, silencios y viejos asuntos familiares que nunca terminaron de resolverse.

Al mismo tiempo, una serie de muertes violentas sacude Piedrabuena y hace que los fantasmas comiencen a aparecer cada vez más cerca de los habitantes del barrio.

Lo que al principio parece una sucesión de situaciones extrañas empieza a adquirir otra dimensión cuando las protagonistas quedan involucradas.

Entre apariciones, secretos y vínculos familiares cargados de tensión, la historia construye una atmósfera inquietante pero también cotidiana, donde la muerte convive con problemas muy humanos.

Más que centrarse solamente en lo sobrenatural, la serie encuentra su atractivo en esas heridas familiares que siguen presentes incluso cuando algunas personas ya no están.

Reparto de "Mis muertos tristes"

Mercedes Morán - Ema

Dolores Fonzi - Carolina

Alejandra Flechner - Lidia

Carolina Álvarez- Julie

Carlos Portaluppi

Luz Jiménez

Germán de Silva