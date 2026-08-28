Imperdible: Netflix sumó una aclamada película protagonizada por Robert Pattinson

Netflix es una de las plataformas de streaming con mayor variedad de contenidos y mantiene su catálogo en constante renovación con nuevos estrenos y producciones. Entre las incorporaciones recientes aparece una película que combina ciencia ficción, comedia negra y una historia ambientada en un futuro distópico.

Se trata de "Mickey 17", una producción dirigida por el cineasta surcoreano Bong Joon-ho, reconocido internacionalmente por Parasite, película que obtuvo el Oscar a Mejor Película, entre otros galardones. La nueva propuesta cuenta con Robert Pattinson como protagonista y llegó recientemente al catálogo de Netflix, donde se posicionó entre las películas más vistas.

Netflix: ¿De qué se trata "Mickey 17"?

La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "Desesperado por escapar de la Tierra, Mickey Barnes se enlista como prescindible en una expedición espacial de alto riesgo donde muere una y otra vez."

Mickey 17 es lo nuevo que llegó a Netflix y que se posicionó entre lo más visto.

La película sigue a Mickey Barnes, interpretado por Robert Pattinson, un hombre endeudado que intenta escapar de la difícil situación que atraviesa en la Tierra. Para conseguirlo, decide sumarse a una misión de colonización espacial con destino a Niflheim, un planeta inhóspito y extremadamente frío.

Mickey acepta participar bajo la condición de "prescindible", una categoría reservada para quienes son enviados a realizar las tareas más peligrosas de la expedición. Su función consiste en someterse a distintos experimentos, testear vacunas y trabajar en ambientes altamente tóxicos o de riesgo.

El problema es que las misiones son tan peligrosas que Mickey muere en reiteradas oportunidades. Sin embargo, su muerte no significa el final de su participación en la expedición. La tripulación cuenta con una tecnología capaz de regenerar su cuerpo mediante clonación, manteniendo intactos sus recuerdos y conocimientos.

La situación cambia cuando Mickey 17 sobrevive inesperadamente a uno de los accidentes que deberían haber provocado su muerte. Cuando regresa al lugar donde se encuentra la expedición, descubre que ya existe un nuevo ejemplar preparado para ocupar su lugar: Mickey 18.

La película tiene una duración de dos horas y quince minutos aproximadamente, lo cual la hace perfecta para disfrutar durante el fin de semana.

La coexistencia de ambos representa un problema grave porque las normas del régimen que organiza la misión prohíben que haya dos copias del mismo individuo activas al mismo tiempo. Ante esta situación, los dos clones deben ocultar su existencia y trabajar juntos para evitar ser descubiertos.

Quiénes protagonizan "Mickey 17"

Robert Pattinson encabeza el reparto y asume el doble papel de Mickey 17 y Mickey 18. El actor comparte pantalla con figuras como Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo y Toni Collette.

Con una duración de 2 horas y 17 minutos, "Mickey 17" se mantiene dentro del top 10 de las producciones cinematográficas más vistas de Netflix.



