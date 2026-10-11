La comedia romántica con Sydney Sweeney y Glen Powell ideal para maratonear en pareja

Las comedias románticas tienen ese encanto de las historias de amor que comienzan mal, atraviesan malentendidos y encuentran oportunidades inesperadas para cambiar el rumbo de sus protagonistas.

En ese estilo se ubica "Con todos menos contigo", la película de 2023 protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell que conquistó la taquilla con un romance lleno de enredos y que ahora llega a Netflix.

¿De qué se trata "Con todos menos contigo", la película que lidera el top de Netflix?

¿De qué se trata "Con todos menos contigo", la película que lidera el top de Netflix?

Bea y Ben se conocen por casualidad y, desde el primer momento, parece que entre ellos hay algo especial.

Comparten una cita que termina de la mejor manera, pero un malentendido a la mañana siguiente transforma esa conexión en una relación llena de reproches y resentimiento.

Meses después, el destino vuelve a cruzarlos en una boda en Australia. El problema es que ninguno tiene ganas de ver al otro, aunque deberán compartir varios días con el mismo grupo de amigos y familiares.

En ese viaje, las discusiones y las indirectas no tardan en aparecer.

La situación se complica todavía más cuando deciden fingir que están juntos. Para Bea, la actuación es una forma de evitar que su familia intente acercarla nuevamente a su expareja, mientras que Ben busca despertar los celos de una antigua novia.

Lo que empieza como un acuerdo conveniente pronto se convierte en un juego difícil de sostener.

Lo interesante es que, detrás de las peleas y los comentarios irónicos, todavía queda algo de aquella primera conexión.

Entre fiestas, paseos y situaciones inesperadas, ambos empiezan a preguntarse si realmente se detestan tanto como dicen o si el orgullo les impide reconocer lo que sienten.

La película recupera varios elementos de las comedias románticas clásicas: los desencuentros, la atracción que nadie quiere admitir y dos protagonistas que parecen empeñados en complicarse la vida.

Con los paisajes australianos como telón de fondo, la película apuesta por una historia liviana, con humor, tensión romántica y ese tipo de enredos que mantienen viva la pregunta de si finalmente terminarán juntos.

Reparto de "Con todos menos contigo"