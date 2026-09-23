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Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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La dramática miniserie turca de 8 episodios que lidera el ranking de Netflix con una historia llena de suspenso

Una historia que juega con la percepción, los recuerdos y los secretos que pueden esconderse detrás de una vida aparentemente tranquila. Acaba de aterrizar en Netflix y ya es la serie más vista de la plataforma.

CLederer
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Netflix Argentina sumó a su catálogo una nueva producción turca que rápidamente empezó a llamar la atención por la forma en que juega con la percepción y los recuerdos. 

En apenas 8 episodios, la historia se mueve entre secretos, dudas y situaciones que hacen difícil distinguir qué es real y qué puede estar condicionado por la propia mente.

"Te conozco" lleva el suspenso hacia un terreno más psicológico, donde nada parece ser exactamente lo que aparenta. A medida que avanzan los capítulos, las piezas comienzan a cambiar de lugar y los personajes quedan atrapados en una historia en la que el pasado, los vínculos y aquello que creen recordar tienen un peso cada vez mayor.

¿De qué se trata "Te conozco", la serie de Netflix que cautivó rápidamente a los espectadores?

¿De qué se trata "te conozco", la serie de Netflix que cautivó rápidamente a los espectadores?

¿De qué se trata "te conozco", la serie de Netflix que cautivó rápidamente a los espectadores?

Funda es una pintora que acaba de convertirse en madre y siente que su vida quedó dividida entre el cuidado de su bebé y el deseo de volver a trabajar en su arte. Su matrimonio con Ilker tampoco atraviesa su mejor momento, por lo que la llegada de Nazli como niñera parece ser la solución perfecta. Gracias a esa ayuda, puede regresar de a poco a su estudio y concentrarse nuevamente en una carrera que había quedado relegada.

Pero la presencia de la empleada empieza a cambiar la dinámica de la casa. Al principio parece ser exactamente la persona que ella necesitaba, aunque algunos detalles de su comportamiento despiertan dudas y hacen que la confianza comience a resquebrajarse. Mientras Funda intenta conocerla mejor, su pareja también mantiene una relación particular con la joven y empieza a preocuparse por aquello que ella podría saber o descubrir.

A medida que avanzan los episodios, los secretos del pasado empiezan a mezclarse con lo que ocurre dentro de la familia. La protagonista comienza a notar que algo no está bien y cada nuevo descubrimiento modifica la manera en que interpreta lo que sucede a su alrededor.

 

La situación se vuelve todavía más tensa cuando Emre, otro personaje de la historia queda en peligro y Nazli es perseguida por los recuerdos de un accidente, mientras Ilker teme que ciertos secretos salgan a la luz. Así, la serie convierte una situación cotidiana en un juego psicológico donde la confianza, la culpa y la percepción de la realidad empiezan a confundirse.

Reparto de "Te conozco"

  • Elçin Sangu como Funda
  • Ozan Dolunay como Ilker
  • Melis Sezen como Nazli
  • Cemal Hünal como Kemal
  • Mine Teber
  • Nergis Öztürk
  • Arbil Tabur
  • Esra Hahin

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