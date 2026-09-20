La emotiva y multipremiada película de Pedro Almodóvar que te tocará el corazón y no te podés perder

Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más populares y se renueva constantemente con estrenos, producciones propias y películas reconocidas que tuvieron un importante recorrido por los cines y festivales internacionales.

Este es el caso de "La habitación de al lado", la primera película de habla inglesa de Pedro Almodóvar, uno de los directores españoles más reconocidos de la industria cinematográfica. La producción está protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton y llegó al catálogo del servicio de streaming luego de su recorrido por las salas y los festivales.

Netflix: ¿De qué se trata "La habitación de al lado"?

La sinopsis de Netflix adelanta lo siguiente: "El director Pedro Almodóvar aporta su estilo cinematográfico único, vívido y emotivo a esta historia profunda sobre la amistad, los recuerdos y la mortalidad."

La Habitación de al lado (The room next door) es el primer largometraje de habla inglesa dentro de la filmografía del director español Pedro Almodóvar.

La película sigue a Ingrid, interpretada por Julianne Moore, y Martha, encarnada por Tilda Swinton, dos mujeres que fueron grandes amigas durante su juventud, pero que terminaron tomando caminos completamente diferentes.

Con el paso de los años, Ingrid se convirtió en una reconocida escritora de ficción, mientras que Martha construyó una carrera como reportera de guerra. Sus vidas y decisiones fueron alejándolas hasta que vuelven a encontrarse en un momento particularmente doloroso.

Martha recibe el diagnóstico de un cáncer terminal y toma una decisión determinante: rechazar el tratamiento y afrontar el final de su vida bajo sus propios términos. Cuando Ingrid se entera de la situación, decide acompañarla durante sus últimos días.

Las dos mujeres emprenden entonces un viaje hacia una casa aislada en el campo, donde Martha planea pasar el tiempo que le queda. En ese espacio alejado del mundo, ambas comienzan a recuperar recuerdos y enfrentan viejas heridas que permanecían pendientes.

La película aborda temas como la amistad, el amor, la familia y el existencialismo.

La convivencia también las lleva a reflexionar sobre sus elecciones, los vínculos que construyeron y la manera en que cada una afronta la posibilidad de perder a la otra.

La producción tiene una duración de aproximadamente 106 minutos y, además de Moore y Swinton, cuenta con John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo y Victoria Luengo, entre otros integrantes del elenco.

La película representa además un momento particular en la trayectoria de Almodóvar, ya que se trata de su primer largometraje rodado íntegramente en inglés. El director adapta para la pantalla la novela What Are You Going Through, de la escritora estadounidense Sigrid Nunez.

Los premios que recibió "La habitación de al lado"

Antes de llegar al streaming, la película tuvo un recorrido destacado por diferentes ceremonias y festivales. Su estreno mundial se produjo en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2024, donde obtuvo el León de Oro a la Mejor Película, uno de los principales reconocimientos de la muestra italiana.

La producción también recibió el Premio Goya al Mejor Guión Adaptado. Además, tuvo nominaciones en los Globos de Oro, entre ellas en las categorías de Mejor Actriz de Drama para Tilda Swinton, Mejor Dirección y Mejor Guión para Pedro Almodóvar.

¿Qué otra película de Almodóvar se puede ver en Netflix?

Los usuarios también pueden encontrar "Madres paralelas", otra producción de Pedro Almodóvar protagonizada por Penélope Cruz.

La película cuenta la historia de dos mujeres que se conocen en el hospital mientras esperan dar a luz y quedan unidas por una situación inesperada relacionada con sus bebés.

A partir de ese encuentro, ambas atraviesan diferentes conflictos personales y familiares mientras el vínculo entre ellas se transforma y aparecen secretos que modifican por completo sus vidas.