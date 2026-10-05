La icónica comedia romántica ochentosa que se va de Netflix y no podés dejar pasar

Netflix volverá a renovar su catálogo y quitará un título que para muchos representa uno de los clásicos románticos más recordados de los años ochenta.

Se trata de "Un gran amor", película estrenada en 1989 y protagonizada por John Cusack, que dejará de estar disponible en la plataforma durante octubre.

La historia combina romance adolescente, humor y conflictos familiares alrededor de un joven dispuesto a conquistar a la chica que considera inalcanzable.

De qué trata "Un gran amor", la película que dejará Netflix en pocos días





La sinopsis de Netflix adelanta: "Lloyd es un soñador empedernido que lucha para mantener su romance con la mejor estudiante de la clase..., a pesar de la resistencia de su sobreprotector suegro".

Esta película, estrenada originalmente en 1989, estará disponible para ver en Netflix hasta el 25 de octubre.

La película sigue a Lloyd Dobler, interpretado por John Cusack, un joven algo torpe que está completamente enamorado de Diane Court, interpretada por Ione Skye.

Diane es una de las estudiantes más destacadas de su instituto y, además, parece estar muy lejos de las posibilidades de Lloyd.

Sin embargo, el protagonista no abandona su objetivo y encuentra distintas maneras de acercarse a ella.

Contra sus propias expectativas, Diane también comienza a interesarse por Lloyd y ambos empiezan una relación que rápidamente se vuelve importante.

La pareja parece encontrar un camino común, pero aparece un nuevo obstáculo que amenaza con separarlos.

Se trata de James Court, el padre de Diane, un hombre sobreprotector que desaprueba completamente el vínculo entre los adolescentes.

Desde ese momento, Lloyd deberá enfrentarse a la oposición de su suegro mientras intenta demostrar que sus sentimientos por Diane son verdaderos.

"Un gran amor" es una de las películas de comedia romántica juvenil de los años ochenta.

¿Hasta cuándo estará disponible "Un gran amor" en Netflix?





De acuerdo con la información indicada para el catálogo de Netflix, la película dejará de estar disponible a partir del 25 de octubre.