La icónica saga de Tarantino que se va de Netflix: cuál es y hasta cuándo se puede ver

La saga de Tarantino que cambió el cine de acción dejará Netflix Argentina el lunes 19 de octubre, según confirma la misma plataforma.

Se trata de una historia de venganza con espadas, peleas imposibles y un estilo que el director llevó al límite. Muchos la consideran un clásico moderno.

¿Cuál es la saga de Tarantino que se va de Netflix?





Es "Kill Bill", el díptico que Quentin Tarantino estrenó en dos partes y que Netflix retirará completo el mismo día.

Kill Bill: Volumen 1 (2003): se retira el lunes 19 de octubre .

(2003): se retira el . Kill Bill: Volumen 2 (2004): se retira el lunes 19 de octubre.





Después de esa fecha, las dos películas dejarán de estar disponibles en el catálogo argentino del servicio.

¿De qué trata "Kill Bill", la icónica historia de venganza?





La trama sigue a una asesina que despierta de un coma de cuatro años y sale a vengarse de quienes la traicionaron.

Bill baleó en el altar a su empleada y a otros miembros de su círculo. Ella sobrevivió y planeó su revancha.

Uma Thurman interpreta a La Novia.

interpreta a La Novia. David Carradine es Bill.

es Bill. Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah y Michael Madsen completan el elenco.

El resultado mezcla cine de artes marciales y estética de película clase B, en un homenaje que se volvió marca registrada del director.

La Novia despierta de un coma de cuatro años y sale a vengarse de quienes la traicionaron en su boda.

Por qué es una saga histórica de Tarantino





Entre las dos partes, estrenadas con seis meses de diferencia, superaron los 330 millones de dólares de recaudación.

Las peleas contaron con el asesoramiento del coreógrafo Yuen Woo-Ping, que también trabajó en The Matrix.

La historia nació en 1994, durante la producción de Pulp Fiction, cuando Tarantino concibió el personaje de Beatrix Kiddo.

Cómo ver la saga antes de que se vaya





Juntas suman poco más de cuatro horas, así que alcanzan para una maratón en una sola noche.

Netflix tiene ambas películas en su catálogo, por lo que se pueden ver de corrido y en orden.

La cuenta regresiva ya empezó; el lunes 19 de octubre es la fecha límite para revivir la venganza de La Novia en Netflix.