Una icónica saga que se va de Netflix en agosto: cuándo es el último día para verla

Rocky sale de Netflix junto con toda su saga, y el próximo domingo será la última chance de verla en la plataforma antes de que desaparezca del catálogo. La noticia llegó a través del listado oficial de títulos que abandonan el servicio en septiembre, donde la franquicia de Sylvester Stallone aparece entre las bajas más resonantes del mes.

La salida incluye las seis entregas originales protagonizadas por Stallone y también la trilogía Creed, el spin-off encabezado por Michael B. Jordan. En total, son nueve películas las que se despiden de Netflix, un combo que suma más de 15 horas de maratón para quienes todavía no las vieron o quieran repasarlas antes de que se vayan.

De qué trata la saga de Rocky

La historia arrancó en 1976 con "Rocky", la película que consagró a Stallone como actor y guionista y que se llevó tres premios Oscar, incluido el de Mejor Película. La trama sigue a Rocky Balboa, un boxeador desconocido de Filadelfia que consigue una oportunidad inesperada de pelear por el título mundial de los pesos pesados.

A partir de ahí, la saga se extendió por seis películas que atraviesan las décadas de los 70, 80 y 90, hasta llegar a "Rocky Balboa" en 2006. Es un combo ideal para fanáticos del drama deportivo, con peleas cargadas de tensión y una banda sonora que se volvió un ícono cultural.

La trama de la saga sigue a Rocky Balboa, un boxeador desconocido de Filadelfia que consigue una oportunidad inesperada de pelear por el título mundial de los pesos pesados.

La trilogía Creed retoma el universo décadas después, con Adonis Creed, hijo de Apollo Creed, como nuevo protagonista. Stallone vuelve a meterse en la piel de Rocky, ahora como entrenador, en una continuación que renovó el interés por la franquicia entre nuevas generaciones de espectadores.

Hasta cuándo está disponible y qué alternativas hay

Según confirmó el propio catálogo de Netflix, las nueve películas dejan de estar disponibles el 31 de agosto. Es decir, ese domingo es el último día para verlas dentro de la plataforma; a partir del 1° de septiembre ya no aparecerán en el listado.

Para quienes quieran asegurarse de que un título está por salir, Netflix suele mostrar el aviso "Último día para ver este título" dentro de la ficha de cada película, un dato útil para organizar la maratón final. Las fechas de salida pueden variar según la región, así que conviene chequear la disponibilidad puntual dentro de la app.

Una vez que la saga salga del catálogo, quienes quieran seguir viéndola deberán buscarla en otras plataformas de alquiler o compra digital, ya que su regreso a Netflix dependerá de una eventual renovación de licencia con el estudio, algo que no está confirmado por el momento.