La película que arrasa en Netflix, pero tiene los días contados: cuál es y hasta cuándo se puede ver

Hay películas que, sin previo aviso, vuelven a instalarse en la conversación. Eso es exactamente lo que está pasando con esta comedia romántica que Netflix recuperó para su catálogo y que hoy es una de las más elegidas por el público.

¿Cuál es la romcom que arrasa en Netflix?





Se trata de "27 bodas", protagonizada por Katherine Heigl, James Marsden y Malin Akerman. Dirigida por Anne Fletcher, la película sigue a Jane Nichols, una mujer incapaz de decir que no, que acumula 27 participaciones como dama de honor mientras posterga sus propios deseos.

Todo se complica cuando aparece Tess, su hermana menor, una mujer segura y magnética que despierta el interés de George, el jefe de Jane y su amor secreto en silencio. En ese contexto de caos sentimental también irrumpe Kevin Doyle, un periodista que ve en la historia de Jane el artículo perfecto y con quien surge una conexión inesperada.

La película combina comedia, drama y ese tono nostálgico típico del cine romántico de los 2000.

Hasta cuándo está disponible y qué alternativas hay





Netflix confirmó que 27 bodas abandona su catálogo el 12 de septiembre. Quienes quieran revivir la historia de Jane, Tess y Kevin todavía tienen unos días para hacerlo antes de que el título desaparezca de la plataforma.

Los secretos detrás del éxito de la película





27 bodas se estrenó originalmente en 2008 y desde entonces se convirtió en un habitué de los regresos a distintas plataformas de streaming, gracias al público que sigue eligiendo comedias románticas de esa época como refugio emocional.

El elenco reúne nombres que hoy son mucho más reconocidos que en aquel momento: además de Katherine Heigl, James Marsden y Malin Akerman, participan Judy Greer, Edward Burns, Melora Hardin y Krysten Ritter, entre otros.