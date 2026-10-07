La serie colombiana de Netflix que enamora a los amantes del misterio y es perfecta para maratonear

Netflix Argentina sumó recientemente una nueva producción colombiana que logró llamar la atención de los espectadores.

Se trata de "Medusa", una serie cargada de misterio, conflictos familiares y secretos que comienzan a salir a la luz tras un supuesto accidente que pone en jaque a una poderosa familia.

¿De qué se trata "Medusa", la serie de Netflix que conquista a los fanáticos del suspenso?

¿De qué se trata "Medusa", la serie de Netflix que conquista a los fanáticos del suspenso?

Medusa sigue a Bárbara Hidalgo, una empresaria que pertenece a una de las familias más poderosas de Colombia y que queda involucrada en un hecho que cambia por completo su vida.

La mujer sobrevive a un accidente en el mar que, en principio, parece haber sido una tragedia, aunque rápidamente aparecen indicios que hacen pensar que alguien intentó matarla.

A partir de ese momento, ella comienza a reconstruir lo ocurrido y descubre que el peligro podría estar mucho más cerca de lo que imaginaba, incluso dentro de su propia familia.

Mientras intenta recuperar el control de su vida, la protagonista queda rodeada de personas que tienen intereses muy diferentes y que podrían esconder información importante sobre el accidente.

La familia Hidalgo también atraviesa sus propios conflictos, con disputas por el poder, secretos del pasado y tensiones que complican todavía más la investigación sobre lo sucedido.

A medida que avanza la historia, las relaciones entre los personajes se vuelven cada vez más tensas y aparecen nuevas pistas que obligan a mirar nuevamente todo lo ocurrido.

La serie combina misterio, drama familiar y romance mientras la protagonista intenta descubrir quién está detrás del intento de asesinato y qué intereses se esconden detrás de su propia familia.

Reparto de "Medusa"

Juana Acosta - Bárbara Hidalgo

Manolo Cardona - Danger Carmelo

Sebastián Martínez - Esteban Arco

Carlos Torres - Cristian Hidalgo

Diego Trujillo - Damián Hidalgo

Mabel Moreno - Úrsula

Adriana Arango - Jackie Hidalgo

Luis Fernando Hoyos - Camilo Hidalgo

Juanita Molina - Viviana Hidalgo

Mariana Mozo - Maya

Sebastián Osorio - Jacobo Hidalgo

Laura Archbold - Tatiana