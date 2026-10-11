Lo nuevo en Netflix: la exitosa miniserie de época y drama que arrasa en la plataforma

Netflix cuenta con un catálogo amplio de películas, series, miniseries y documentales de diferentes géneros. Entre sus propuestas, las miniseries se destacan por concentrar historias intensas en pocos episodios.

En ese contexto, "Al este del Edén" llegó a la plataforma con una adaptación de época protagonizada por Florence Pugh. La producción estadounidense se estrenó el 1 de octubre de 2026 y cuenta con siete episodios.

La ficción combina drama familiar, romance y conflictos personales a lo largo de una historia marcada por secretos, rivalidades y decisiones difíciles.

De qué trata "Al este del Edén", la miniserie de Netflix

La sinopsis de Netflix adelanta: "Florence Pugh interpreta a una mujer cuyas acciones inmorales acaban por destruir a una familia. Miniserie inspirada en la clásica novela de John Steinbeck."

La miniserie cuenta con siete episodios de una hora cada uno y está basada en la novela de John Steinbeck.

La historia transcurre desde comienzos del siglo XX y sigue a los hermanos Adam y Charles Trask, cuyas vidas quedan atravesadas por la llegada de Cathy Ames.

Cathy es una mujer independiente y enigmática que aparece en la vida de los hermanos y termina casándose con Adam. Su presencia modifica la dinámica familiar y despierta tensiones que se profundizan con el paso del tiempo.

La relación entre ambos da lugar al nacimiento de los gemelos Cal y Aron, quienes se convierten en figuras centrales de una familia atravesada por secretos y rivalidades.

La trama también aborda el peso de las elecciones individuales y la manera en que los conflictos de una generación pueden repercutir sobre la siguiente.

La historia se enfoca en Cathy Ames y los hermanos Trask, interpretados por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

La actriz británica Florence Pugh interpreta a Cathy Ames, uno de los personajes más complejos de la historia. El elenco también incluye a Christopher Abbott como Adam Trask y Mike Faist como Charles Trask.