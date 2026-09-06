¿Mal de amores? La miniserie de época de Netflix que es perfecta para ver con el corazón roto

Cuando se atraviesa una ruptura amorosa, encontrar una historia que acompañe ese momento, permita llorar un poco y, por qué no, vuelva a despertar las ganas de enamorarse puede ser un buen plan. Y si a eso se le suma una historia ambientada en otra época, con romances, conflictos y personajes que deben enfrentarse a las reglas de su tiempo, el resultado puede convertirse en una opción ideal para dejarse llevar durante unos episodios.

Así, entre las opciones que actualmente se pueden encontrar en Netflix Argentina aparece "Mal de amores", una miniserie mexicana de apenas siete episodios que está basada en una reconocida novela literaria. Con una historia atravesada por el amor, la guerra y la superación, la producción se convirtió en una de las ficciones más vistas de la plataforma, ideal para maratonear en una tarde.

¿De qué se trata "Mal de amores", la miniserie que está en el Top 5 de Netflix?

¿De qué se trata "mal de amores", la miniserie que está en el Top 5 de Netflix?

Esta serie tiene como protagonista a Emilia Sauri, una joven mexicana que crece en una familia que le permite mirar el mundo de una manera bastante diferente para la época.

Hija del boticario Diego Sauri y de Josefa Veytia, desde chica se interesa por la medicina y sueña con convertirse en doctora, mientras en su vida aparece Daniel Cuenca, su amigo de la infancia y el primer amor que marcará buena parte de su historia.

La relación entre ambos está atravesada por la Revolución Mexicana, que poco a poco empieza a cambiar sus vidas y a ponerlos frente a situaciones que no habían imaginado. Daniel es impulsivo, aventurero y termina involucrándose de lleno en la lucha revolucionaria, mientras que Emilia intenta encontrar un equilibrio entre lo que siente por él y el futuro que quiere construir para sí misma, como una especie de "La casa de los Espiritus" de Isabel Allende pero sin el toque fantasmagórico.

En ese camino también aparece Antonio Zavalza, un médico con quien comparte su pasión por la medicina y que representa una posibilidad de vida muy distinta. Así se arma un vínculo bastante complicado, porque Emilia no solamente tiene que decidir qué siente por cada uno, sino también cuánto está dispuesta a ceder de sus propios proyectos por amor.

A medida que avanza la historia, la revolución deja de ser simplemente el contexto y empieza a afectar directamente a los personajes. Hay separaciones, pérdidas, viajes y decisiones que obligan a la protagonista a empezar de nuevo en más de una oportunidad. Incluso cuando intenta construir una vida diferente en otra ciudad, el pasado vuelve a aparecer y demuestra que algunas historias no se pueden cerrar tan fácilmente.

Ese recorrido hace que la serie no dependa únicamente del romance: también muestra el crecimiento de una mujer que intenta hacerse un lugar en una sociedad que constantemente le marca hasta dónde puede llegar.

Reparto de "mal de amores"

Carolina Miranda - Emilia Sauri

Michel Duval - Daniel Cuenca

Horacio Pancheri - Antonio Zavalza

Ana Layevska - Josefa Veytia

Alejandro de la Madrid - Diego Sauri

Fernanda Castillo - Milagros Veytia

Flavio Medina - Francisco Madero

Juan Pablo Medina - Gabriel Sauri