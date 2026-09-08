María Soledad Morales: el documental de Netflix que cuenta el crimen desde la voz de sus compañeras

El caso que conmovió a la Argentina hace más de tres décadas volvió a la pantalla. "María Soledad: El fin del silencio" es el documental que Netflix estrenó el 10 de octubre de 2024 y que reconstruye el crimen desde una mirada que hasta entonces había quedado en segundo plano: la de las compañeras de colegio de la víctima, las mismas que siendo adolescentes empujaron las marchas del silencio. Dirigido por Lorena Muñoz -realizadora de "Gilda" y "El Potro"-, la película recupera el reclamo de justicia a partir de quienes lo sostuvieron desde el primer día.

De qué trata el documental de María Soledad Morales

A lo largo de poco más de una hora y media, la película combina material de archivo con testimonios actuales para repasar el crimen, la investigación plagada de irregularidades y los juicios que terminaron con las condenas. Entre las voces aparecen las amigas de María Soledad -hoy cerca de los 50 años-, el fiscal Gustavo Taranto y la hermana Martha Pelloni, la religiosa que encabezó las marchas y se convirtió en símbolo del reclamo. El relato pone el foco en cómo un grupo de jóvenes se plantó frente a una estructura de poder que buscaba tapar el caso.

Buena parte de la fuerza del documental está en el archivo. Desfilan los jefes policiales de la época, los periodistas que cubrieron el caso y hasta los padres del principal acusado, ofendidos con quienes lo señalaban. Las imágenes contrastan las marchas del silencio, que llegaron a reunir a más de 30 mil personas, con la contramarcha que montó el poder provincial -de unas 7 mil- bajo la consigna de que "querían dividir a la familia catamarqueña". También rescata los careos más tensos del segundo juicio, donde quedaron expuestas las presiones sobre los testigos.

Lorena Muñoz y la repercvusión del documental en Netflix

Detrás de la película está Lorena Muñoz, una directora con oficio para llevar historias reales al cine. Para este caso corrió el eje de lo estrictamente policial y eligió contar todo desde la amistad y el empuje de aquellas adolescentes, un ángulo poco transitado en las incontables coberturas previas. La apuesta funcionó: tras su estreno, el documental se ubicó entre los títulos más vistos de Netflix en la Argentina y volvió a instalar la historia en la conversación pública.

Más allá del repaso judicial, la película conecta el crimen con el presente: María Soledad Morales fue el primer caso reconocido en el país como un femicidio, cuando la palabra todavía no existía en el lenguaje ni en los códigos. A 36 años del asesinato, el documental mantiene viva la memoria de aquellas marchas silenciosas en las que un reclamo nacido en las aulas terminó sacudiendo al poder.

Ficha: dirección, Lorena Muñoz; estreno, 10 de octubre de 2024; plataforma, Netflix; duración, aprox. 90 minutos.