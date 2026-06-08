Muy al estilo Spielberg: así se ve la espectacular pochoclera de "El día de la revelación"

Muchos fanáticos de la ciencia ficción ya tienen marcada una cita en los próximos días con el estreno de "El día de la revelación", la nueva película de Steven Spielberg. La cinta llega a los cines acompañada de una espectacular pochoclera que ya causa furor.

El coleccionable está diseñado con la forma de la criatura alienígena del filme, llamada Stag. Su apariencia resulta llamativa e inquietante, con una silueta que recuerda a un ciervo estilizado, en línea con la estética de misterio, ovnis y suspenso de la producción.

No se trata del típico balde de pochoclos. Tiene una altura de 42,5 centímetros, lo que lo convierte casi en una pieza de exhibición más que en una "palomera" común.

Está hecha completamente en plástico rígido de alta calidad y cuenta con detalles trabajados para resaltar la textura de la criatura.

Las principales cadenas de cines lanzaron este producto en formato de preventa online. Habrá una sola tanda de fabricación, por lo que se espera que se convierta en un objeto muy buscado por coleccionistas.

Así es la brutal pochoclera de "El día de la revelación".

Spielberg suele apostar por criaturas que se sientan reales y con presencia, como ocurrió en Jurassic Park, Tiburón o E.T.. Esta pochoclera busca retomar ese estilo, con un diseño que juega con lo desconocido y lo extraño.

Además, el producto acompaña el tono del filme, un thriller con elementos de paranoia gubernamental y ovnis, inspirado en investigaciones reales del Pentágono. La idea es reforzar esa sensación de intriga y contacto con lo extraterrestre que caracteriza su universo.

Video: así se ve la pochoclera de la nueva película de Steven Spielberg





De qué trata "El día de la revelación"

"El día de la revelación" o "Disclosure Day" es un thriller de ciencia ficción que mezcla suspenso y teorías conspirativas, con una mirada más cercana a los secretos del poder que a las típicas invasiones extraterrestres de gran escala.

La película se mete de lleno en el mundo de los fenómenos OVNI, la información clasificada y el impacto global que tendría la desclasificación de datos ocultos durante años.

La trama abre la puerta a una red de secretos que involucra a corporaciones privadas y documentos reservados y, lejos de una invasión tradicional, plantea una amenaza mucho más abstracta y difícil de contener: una forma de inteligencia vinculada a señales y códigos que se propagan a través de distintos sistemas de comunicación.

"El día de la revelación", la nueva película de Steven Spielberg, llega a los cines con un elenco estrella el 11 de junio.

Esa presencia comienza a generar efectos extraños en el entorno y en el comportamiento de las personas, lo que aumenta la sensación de incertidumbre.

Con el avance de la historia, el conflicto deja de ser solo tecnológico o científico y pasa a ser también político y humano, con decisiones que pueden cambiar el rumbo de todo lo que se conoce.

El elenco está encabezado por figuras como Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell, bajo la dirección de Steven Spielberg, que vuelve a explorar el género de ciencia ficción con un enfoque centrado en el misterio, la paranoia y el poder de la información.

La cinta llega a los cines argentinos este jueves 11 de junio.