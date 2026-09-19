Netflix: el drama de época de apenas 6 capítulos que arrasa en la plataforma

Netflix incorporó una nueva producción europea que empieza a ganar terreno entre los suscriptores: "La muñeca", una miniserie polaca de apenas seis episodios que llegó a la plataforma el 16 de septiembre de este año.

La historia transcurre en la Varsovia del siglo XIX y mezcla romance, drama histórico y tensiones entre clases sociales. La producción está basada en Lalka, una de las novelas más importantes de la literatura polaca, escrita por Bolesaw Prus en el siglo XIX.

Amor, ambición y clases sociales: de qué trata la historia





El protagonista es Stanislaw Wokulski, un comerciante que logró construir una fortuna considerable partiendo de una posición humilde.

El problema es que el dinero no le alcanza para borrar la distancia social que todavía lo separa del círculo aristocrático al que aspira a pertenecer.

En ese contexto aparece Izabela Izycka, una aristócrata de carácter fuerte que se convierte en el centro de sus deseos. Wokulski mezcla su ambición amorosa con sus aspiraciones sociales, y esa combinación es el motor de todos los conflictos que atraviesa la trama.

"La Muñeca", la nueva serie de época de Netflix que se puede terminar en un fin de semana.

Por qué esta miniserie se volvió furor





Uno de los principales atractivos de La muñeca es su formato; con solo seis episodios, se puede terminar en pocos días, algo que la vuelve una opción ideal para quienes buscan una historia completa sin el compromiso de una temporada larga.

El elenco está encabezado por Tomasz Schuchardt, en el papel de Wokulski, y Sandra Drzymalska, que le da vida a Izabela Izycka. También participan Jacek Braciak, Dariusz Chojnacki, Maria Kania, Piotr Pacek y Piotr Adamczyk, entre otros.

Los seis episodios están disponibles de manera completa desde el estreno, sin entregas semanales, lo que permite maratonearla sin esperar nuevos capítulos.