Netflix elimina de su catálogo una premiada historia para reflexionar de la mano de Timothée Chalamet

Netflix Argentina sigue con la renovación de su catálogo y, como parte de los cambios que realiza periódicamente en su oferta, algunas películas tienen los días contados dentro de la plataforma. Entre ellas se encuentra una reconocida producción que combina drama, humor y una mirada particular sobre la adolescencia, el crecimiento y los vínculos familiares.

Se trata de "Lady Bird", la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, quien comparte elenco con Timothée Chalamet. Estrenada en 2017, la historia sigue a una joven que atraviesa los últimos años de la secundaria mientras intenta definir su identidad y descubrir qué quiere para su futuro.

"Lady Bird": Una historia de crecimiento, identidad y rebeldía

"Lady Bird": Una historia de crecimiento, identidad y rebeldía

Hay películas que hablan de crecer como si fuera un momento épico, lleno de grandes decisiones y revelaciones. "Lady Bird" hace exactamente lo contrario: muestra lo incómodo, contradictorio y cotidiano que puede ser hacerse adulta.

Christine McPherson, una adolescente de Sacramento que decidió llamarse a sí misma "Lady Bird", siente que su ciudad le queda chica y que su vida está en otro lugar. Está terminando la secundaria y sueña con irse a estudiar a Nueva York, lejos de su familia, su colegio y todo aquello que siente que la limita.

No es una protagonista perfecta y justamente ahí está gran parte de su encanto. Es impulsiva, caprichosa, insegura y tiene una enorme necesidad de sentirse especial. Quiere ser independiente, pero todavía necesita muchísimo de los demás; quiere que la tomen en serio, aunque muchas veces toma decisiones sin pensar demasiado. En ese proceso aparecen sus amistades, sus primeros amores y las distintas versiones de sí misma que prueba mientras intenta descubrir quién quiere ser.

Su mejor amiga Julie, funciona como uno de los vínculos más genuinos de la historia, mientras que Danny O'Neill y Kyle Scheible, representan dos experiencias amorosas muy diferentes para ella.

Pero el vínculo que realmente atraviesa toda la película es el de Lady Bird con su madre, Marion McPherson. Las dos se quieren muchísimo, aunque parecen no saber cómo demostrárselo sin terminar discutiendo. Marion es exigente, crítica y tiene dificultades para expresar lo que siente, mientras que la protagonista interpreta muchas de esas actitudes como falta de apoyo y responde intentando alejarse todavía más.

Lo más destacable de la película es justamente su mirada sobre crecer: no romantiza la adolescencia ni la presenta como una etapa perfecta, pero tampoco la desprecia. Hay decisiones tontas, inseguridades, vergüenza, discusiones y primeros amores, pero también una enorme ilusión por descubrir el mundo. Así, estará disponible en Netflix hasta el 17 de septiembre, por lo que son tus últimas semanas para mirarla.

Reparto de "Lady Bird"

Saoirse Ronan como Christine "Lady Bird" McPherson

Laurie Metcalf como Marion McPherson

Tracy Letts como Larry McPherson

Lucas Hedges como Danny O'Neill

Timothée Chalamet como Kyle Scheible

Beanie Feldstein como Julie Steffans

Stephen Henderson como el padre Leviatch

Lois Smith como la hermana Sarah

Odeya Rush como Jenna Walton

Jordan Rodrigues como Miguel McPherson