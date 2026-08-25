Netflix elimina dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos: ¿Cuáles son?

Netflix renueva constantemente su catálogo con nuevos estrenos, producciones originales y reconocidos títulos que regresan a la plataforma.

Sin embargo, estos movimientos también implican despedidas y, de cara a septiembre, dos exitosas películas tienen los días contados dentro del servicio de streaming.

Se trata de dos producciones taquilleras que llevan al espectador hasta la Antigua Grecia, en medio de sangrientas guerras, enormes ejércitos y batallas que quedaron grabadas en la historia del cine.

Ambas forman parte de una misma saga, están cargadas de acción y efectos visuales y podrán verse hasta el próximo 6 de septiembre, antes de abandonar el catálogo.

Dos grandes producciones del cine épico se preparan para abandonar el catálogo de la plataforma en septiembre.

"300", la película que se convirtió en un fenómeno





La primera película que tiene los días contados es, dirigida pory estrenada en 2007. Inspirada en la novela gráfica de Frank Miller y Lynn Varley, la producción ofrece unay consiguió convertirse rápidamente en un fenómeno cinematográfico.

La historia transcurre en el año 480 a. C. y sigue al rey Leónidas, quien decide enfrentar junto a apenas 300 guerreros espartanos al gigantesco ejército persa liderado por el rey Jerjes.

Aunque la enorme diferencia numérica parece condenarlos desde el principio, los soldados están dispuestos a defender su territorio hasta las últimas consecuencias.

El gran protagonista es Gerard Butler, encargado de interpretar a Leónidas, mientras que el brasileño Rodrigo Santoro se transforma en Jerjes.

También participan Lena Headey como la reina Gorgo, David Wenham como Dilios, Dominic West como Theron y Michael Fassbender como Stelios.

Uno de los grandes diferenciales de "300" fue su particular estética, que combinó escenarios digitales, cámara lenta y una fuerte estilización de la violencia para reproducir el espíritu visual de la historieta.

La apuesta dio resultado: tuvo un estreno récord en Estados Unidos y terminó transformándose en un verdadero fenómeno de la cultura popular.

Gerard Butler se puso en la piel del rey Leónidas en una de las películas de acción más recordadas de los últimos años.

"300: el nacimiento de un imperio", la continuación que llevó la batalla al mar





La segunda producción que dejará Netflix es "300: el nacimiento de un imperio", estrenada en 2014. En esta oportunidad, Zack Snyder cedió la dirección a Noam Murro, aunque continuó vinculado al proyecto como guionista y productor.

La trama amplía el universo presentado en la película original y desplaza gran parte de la acción hacia el mar. El protagonista es el general ateniense Temístocles, quien intenta unir a las fuerzas griegas para enfrentarse al avance del poderoso ejército persa.

Del otro lado aparece una de las grandes figuras de esta segunda entrega: Artemisia, una feroz comandante de la armada persa que busca derrotar a los griegos y que es interpretada por Eva Green. Jerjes, nuevamente encarnado por Rodrigo Santoro, continúa teniendo un papel central dentro del conflicto.

Sullivan Stapleton interpreta a Temístocles, mientras que Lena Headey regresa como la reina Gorgo y David Wenham vuelve a ponerse en la piel de Dilios. El reparto se completa con Hans Matheson, Callan Mulvey, Jack O'Connell y Andrew Tiernan, entre otros.

La segunda entrega amplió la guerra entre griegos y persas con espectaculares enfrentamientos navales y nuevos protagonistas.

Aunque no alcanzó el impacto crítico de su antecesora, la producción volvió a conquistar la taquilla: recaudó aproximadamente 337,6 millones de dólares en todo el mundo. Sus espectaculares combates navales y, especialmente, la interpretación de Eva Green estuvieron entre sus elementos más destacados.

Para quienes todavía no las vieron o quieran volver a disfrutar de la saga completa, la fecha clave será el 6 de septiembre de 2026, cuando ambas producciones dejarán de formar parte del catálogo informado para Netflix.