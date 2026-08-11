Netflix elimina la saga completa de "Crepúsculo": ¿Cuánto tiempo queda para verla?

Netflix renueva constantemente su catálogo con nuevos estrenos, producciones originales y títulos que regresan después de varios años. Sin embargo, esos movimientos también implican despedidas.

Esta vez, la salida golpeará especialmente a los fanáticos del romance y la fantasía. Cinco películas que marcaron a toda una generación tienen los días contados dentro del servicio.

La historia combina un amor aparentemente imposible, criaturas sobrenaturales, enfrentamientos y un triángulo amoroso que se convirtió en un verdadero fenómeno de la cultura popular.

Bella Swan y Edward Cullen protagonizan la historia de amor sobrenatural que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo.

Netflix despide a "Crepúsculo": ¿Hasta cuándo se puede ver la saga completa?

La espera terminó y la incógnita quedó revelada: Netflix despide a Crepúsculo, la franquicia cinematográfica basada en las novelas de Stephenie Meyer.

Las cinco películas estarán disponibles hasta el 14 de agosto, por lo que desde el 15 de agosto de 2026 ya no formarían parte del catálogo de la famosa plataforma.

El triángulo amoroso entre Bella, Edward y Jacob se convirtió en uno de los elementos centrales de las cinco películas.

La historia comenzó en los cines en 2008 y tiene como protagonista a Bella Swan, una adolescente que se muda a Forks, Washington, para vivir con su padre.

Allí conoce al misterioso Edward Cullen y rápidamente descubre que detrás de su particular comportamiento existe un secreto: él y su familia son vampiros.

Con el avance de las entregas aparece Jacob Black, amigo de Bella y miembro de una comunidad vinculada con los hombres lobo, que termina formando uno de los triángulos amorosos juveniles más recordados del cine.

El vínculo entre los personajes se convierte en el corazón de una trama en la que el romance convive bajo constantes amenazas sobrenaturales y la posibilidad de que la misma protagonista pierda la vida.

Los personajes están interpretados por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, quienes alcanzaron fama mundial gracias a sus papeles como Bella, Edward y Jacob.

Además, el reparto también cuenta con Peter Facinelli, Ashley Greene, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Kellan Lutz, Dakota Fanning y Michael Sheen, entre otros.

La historia combina vampiros, hombres lobo, romance y peligrosos enfrentamientos a lo largo de sus diferentes entregas.

Para quienes quieran aprovechar los últimos días y realizar una maratón antes de su salida, el orden es: Crepúsculo (2008), Luna Nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer - Parte 1 (2011) y Amanecer - Parte 2 (2012).

Aunque las películas recibieron críticas divididas por aspectos como los diálogos, las actuaciones y el desarrollo del romance, su impacto comercial y cultural fue enorme.

La combinación de fantasía, drama adolescente y romance convirtió a la franquicia en un fenómeno internacional y consolidó a sus protagonistas como estrellas de Hollywood.

Crepúsculo se convirtió en un fenómeno mundial y, más de una década después de su final, continúa conquistando a nuevas generaciones de espectadores.

Además, el paso del tiempo terminó jugando a su favor: la nostalgia hizo que nuevas generaciones descubrieran la historia mientras los seguidores originales regresaban a ella.

Ahora, quienes quieran revivir la relación de Bella y Edward completa dentro de Netflix deberán apurarse: el 14 de agosto será la última oportunidad para hacer la maratón antes de su despedida.