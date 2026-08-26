Netflix elimina una de las películas de superheroínas más famosas del mundo: quedan pocos días para verla

El catálogo de Netflix atraviesa modificaciones constantemente y, así como todos los meses incorpora nuevas series, documentales y largometrajes, también debe despedirse de producciones que llevan años conquistando a los espectadores.

Entre los títulos afectados aparece una película estrenada en 2004, con 1 hora y 44 minutos de duración y una reconocida ganadora del Óscar como protagonista.

Acción, poderes sobrenaturales, fantasía y una conspiración empresarial se combinan en una historia que recibió durísimas críticas en su estreno, pero que más de dos décadas después también continúa generando fanatismo.

La recordada cinta de los años 2000 se prepara para abandonar el catálogo después de convertirse en una de las adaptaciones más polémicas del género.

Es un clásico y se despide de Netflix

La película que está a punto de abandonar el catálogo es "Gatúbela" (Catwoman), una producción estadounidense estrenada en 2004 que llevó a Halle Berry a ponerse en la piel de una particular versión de la famosa figura de DC Comics.

Dirigida por el cineasta francés Pitof, la cinta original tiene una duración de 1 hora y 44 minutos y combina tanto acción como aventura y suspenso.

Sin embargo, esta adaptación tomó un camino diferente al de otras apariciones del personaje: en lugar de contar la historia de Selina Kyle, conocida tradicionalmente como Gatúbela, presenta a una nueva protagonista llamada Patience Phillips.

Acción, aventura y suspenso se combinan a lo largo de una trama atravesada por poderes sobrenaturales y una peligrosa conspiración.

¿De qué trata Gatúbela?





La historia sigue a Patience, una mujer tímida que trabaja como diseñadora gráfica para una poderosa compañía de cosméticos. Su vida cambia por completo cuando descubre accidentalmente información relacionada con un complot corporativo y termina siendo asesinada para evitar que revele lo que sabe.

Su historia no termina allí. Patience vuelve misteriosamente a la vida con poderes felinos y comienza a experimentar importantes transformaciones: desarrolla mayor fuerza, agilidad, velocidad y sentidos extraordinarios.

Con sus nuevas capacidades y una personalidad mucho más audaz, decide buscar respuestas y enfrentarse a quienes estuvieron detrás de su muerte.

Mientras avanza la trama, la protagonista también queda en la mira del detective Tom Lone, quien investiga una serie de acontecimientos y comienza a acercarse cada vez más a la verdad sobre su identidad.

Gatúbela es interpretada por Halle Berry, quien pocos años antes había ganado el Óscar a mejor actriz por "Monster's Ball". A su lado aparece Sharon Stone como Laurel Hedare, una de las principales antagonistas y pieza fundamental dentro de la conspiración que desencadena los acontecimientos.

El reparto se completa con Benjamin Bratt como Tom Lone, Lambert Wilson en el papel de George Hedare y Frances Conroy como Ophelia Powers. También participan Alex Borstein, Michael Massee y Byron Mann.

Halle Berry encabeza la historia en el papel de Patience Phillips, una mujer que adquiere extraordinarias habilidades felinas.

Pese a los buenos actores, su llegada a los cines estuvo acompañada por una recepción especialmente negativa. La película fue cuestionada por su guion, montaje, efectos visuales y por alejarse de la versión tradicional del personaje.

Halle Berry, sin embargo, terminó protagonizando uno de los momentos más recordados alrededor del film: recibió personalmente el premio Razzie a peor actriz y asistió a la ceremonia sosteniendo también su Óscar, tomándose con humor las críticas que había recibido su interpretación.

Más de dos décadas después, Gatúbela continúa generando curiosidad. Su estética característica de los años 2000, las escenas de acción, la presencia de Berry y Stone y la particular reinterpretación de una figura emblemática hacen que todavía encuentre espectadores dispuestos a darle una oportunidad.