Netflix elimina una de las películas más aclamadas de Brad Pitt: ¿Hasta cuándo se puede ver?

El catálogo de Netflix atraviesa constantes modificaciones con la incorporación de nuevos contenidos y la salida de otros que llevan más tiempo disponibles.

En los próximos días, una reconocida producción de los años 90 se despedirá de la plataforma y los suscriptores tendrán una última oportunidad para disfrutarla.

Se trata de una historia que combina aventura, drama y acontecimientos reales a través de un viaje que cambia por completo la vida de su protagonista, interpretado por Brad Pitt.



Brad Pitt protagoniza "Siete años en el Tíbet", el reconocido drama histórico estrenado en 1997.

¿Cuál es la clásica película con Brad Pitt que se despide de Netflix?





La producción en cuestión es "Siete años en el Tíbet" (Seven Years in Tibet), el drama histórico protagonizado por Brad Pitt que llegó a los cines en 1997 y se incorporó a Netflix el 1 de octubre de 2025.

Con una duración aproximada de 2 horas y 16 minutos, la historia está inspirada en el libro autobiográfico de Heinrich Harrer y reconstruye la experiencia del reconocido alpinista austríaco, quien emprende una expedición al Himalaya en 1939, justo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial.

Tras ser capturado por los británicos y enviado a un campo de prisioneros en la India, Harrer logra escapar junto a su compañero Peter Aufschnaiter, interpretado por David Thewlis.

Ambos atraviesan las montañas hasta llegar al Tíbet, donde comienza una etapa inesperada de sus vidas.

El eje central comienza a desarrollarse cuando Heinrich llega a Lhasa y conoce al joven Dalái Lama. Entre ambos surge un vínculo que transforma progresivamente al protagonista, presentado inicialmente como un hombre ambicioso, individualista y concentrado en sus propios logros.

La relación entre ambos permite que la trama avance más allá de la aventura. El choque cultural, la espiritualidad y el proceso de transformación personal de Harrer adquieren cada vez mayor protagonismo, mientras los acontecimientos políticos que afectan al Tíbet modifican el escenario que había encontrado al llegar.

La historia sigue a Heinrich Harrer, un alpinista austríaco cuya vida cambia por completo tras emprender una expedición al Himalaya.

Además de Pitt y Thewlis, el reparto incluye a B.D. Wong, Mako, Danny Denzongpa, Victor Wong, Ingeborga Dapkunaite y Jamyang Jamtsho Wangchuk, quien encarna al Dalái Lama adolescente.

La dirección quedó en manos del francés Jean-Jacques Annaud, mientras que John Williams compuso la banda sonora, que recibió una nominación al Globo de Oro.

Con el paso de los años, "Siete años en el Tíbet" mantuvo una recepción dispar. Entre el público suelen destacarse sus paisajes, fotografía, música y la historia, mientras que parte de la crítica profesional cuestionó su ritmo y el tratamiento de algunos de sus temas.

El vínculo entre Heinrich Harrer y el joven Dalái Lama se convierte en uno de los ejes centrales de la producción.

Un dato especialmente llamativo para el público argentino es que parte del rodaje se realizó en Argentina, con locaciones en Mendoza y la estación ferroviaria de La Plata.

De esta manera, quienes todavía tengan pendiente "Siete años en el Tíbet" deberán aprovechar los próximos días para verla.

La producción protagonizada por Brad Pitt permanecerá disponible en Netflix Argentina hasta el 30 de septiembre, ya que su salida del catálogo está prevista para el 1 de octubre de 2026. Después de esa fecha, dejará de formar parte de la oferta de la plataforma en el país.