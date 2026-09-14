Netflix elimina una de las películas más ovacionadas de Leonardo DiCaprio: ¿Hasta cuándo se puede ver?

Hay historias que consiguen mantenerse vigentes pese al paso de los años y vuelven a conquistar al público cada vez que llegan al streaming.

Este es el caso de una aclamada película que fue estrenada en 2008 y reúne nuevamente a dos de las grandes estrellas de Hollywood: Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Ambientada en Estados Unidos durante la década de 1950, la reconocida cinta se aleja de las historias románticas convencionales para mostrar el lado más crudo de una pareja aparentemente perfecta.

R etrata las frustraciones y conflictos que se esconden detrás de la aparente vida perfecta de una familia estadounidense.

¿Cuál es la película con Leonardo DiCaprio que se va de Netflix?





La película en cuestión es "Solo un sueño" ("Revolutionary Road"), un drama dirigido por el reconocido cineasta Sam Mendes y estrenado en 2008.

La ovacionada producción está basada en la reconocida novela homónima de Richard Yates y tiene una duración aproximada de 1 hora y 59 minutos.

La historia tiene como protagonistas a Frank y April Wheeler, interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Ambos forman un joven matrimonio que vive junto a sus hijos en los suburbios de Connecticut durante los años 50.

Desde afuera parece que alcanzaron la vida que muchos desean: una familia, una casa y estabilidad económica. Sin embargo, puertas adentro, la realidad es completamente diferente.

Leonardo DiCaprio encarna a Frank Wheeler, un hombre atrapado entre un trabajo que detesta y sus deseos de cambiar de rumbo.

Él trabaja durante largas jornadas en un empleo que detesta, mientras ella siente que abandonó sus aspiraciones personales. Cansados de una existencia marcada por la monotonía, comienzan a fantasear con abandonar Estados Unidos y mudarse a París para empezar desde cero.

El proyecto se transforma en una esperanza para salvar sus sueños, pero también expone las profundas diferencias existentes entre ambos y los anhelos a futuro.

Uno de los grandes atractivos es precisamente el reencuentro cinematográfico entre DiCaprio y Winslet, quienes habían protagonizado "Titanic" más de una década antes.

Sin embargo, en esta oportunidad encarnan una relación mucho más oscura, atravesada por discusiones, resentimientos y expectativas frustradas.

El reparto se completa con Kathy Bates como Helen Givings, Michael Shannon como John Givings, Kathryn Hahn como Milly Campbell y David Harbour como Shep Campbell, personajes que permiten profundizar todavía más en las contradicciones de los protagonistas.

Kate Winslet se pone en la piel de April Wheeler, una mujer que busca recuperar sus sueños y escapar de una rutina que la asfixia.

Además, la cinta consiguió tres nominaciones a los premios Óscar y Michael Shannon fue reconocido con una candidatura como actor de reparto por su interpretación de John Givings.

Más que una historia romántica, la producción propone una mirada incómoda sobre el matrimonio, las convenciones sociales y el miedo a abandonar una vida segura para perseguir los propios deseos.

Precisamente esa vigencia temática, sumada a las interpretaciones de DiCaprio y Winslet, la convierte en una buena oportunidad para quienes todavía no la vieron antes de su salida del catálogo.