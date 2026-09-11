Netflix estrenó un inquietante thriller psicológico inspirado en hechos reales

Las historias de terror pueden resultar todavía más escalofriantes cuando detrás de la ficción existe un episodio que realmente ocurrió y gira en torno a una familia común y corriente.

Una película acaba de desembarcar en Netflix con una propuesta que combina terror psicológico, drama familiar y elementos sobrenaturales que construye una atmósfera opresiva.

Una madre, sus dos hijos y un departamento sospechosamente barato son las piezas centrales de un relato en el que los inquietantes ruidos provenientes del piso de abajo serán apenas el comienzo de una verdadera pesadilla.

Los extraños acontecimientos dentro del edificio llevan a los protagonistas a enfrentarse con una realidad cada vez más perturbadora.



"Bajo tus pies", el thriller que llegó a Netflix

La película en cuestión es "Bajo tus pies", una producción española que combina terror psicológico y elementos sobrenaturales. La historia está dirigida por el cineasta argentino-español Cristian Bernard y tiene a Maribel Verdú como protagonista.

La cinta llegó a Netflix España el 4 de septiembre y rápidamente comenzó a ganar terreno entre los suscriptores. Su inquietante premisa logró despertar el interés del público y llevarla entre las producciones más vistas de la plataforma en ese país.

La historia sigue a una madre y sus dos hijos, quienes se instalan en un edificio donde comienzan a experimentar situaciones cada vez más inquietantes.

La historia sigue a Isabel, una madre que busca comenzar una nueva etapa junto a sus hijos, Lucía y Ezequiel. La familia consigue instalarse en un prestigioso edificio de Bilbao cuyo alquiler resulta llamativamente barato, aunque para ingresar debe atravesar un peculiar proceso de admisión.

Desde el piso inferior comienzan a escucharse extraños gritos durante la madrugada, mientras unos inquietantes vecinos se entrometen cada vez más en la vida familiar. La falta de descanso empieza a deteriorar psicológicamente a Isabel y sus hijos intentan comprender qué sucede realmente dentro del edificio.

Una película basada en un hecho real

Aunque la película se presenta como inspirada en hechos reales, los acontecimientos sobrenaturales pertenecen a la ficción. Bernard contó que durante aproximadamente tres años tuvo vecinas que gritaban durante la madrugada en el piso inferior de su vivienda. La situación provocó problemas de sueño y terminó convirtiéndose en el germen del guion.

El realizador también incorporó elementos de su infancia y de su propia familia. Isabel está inspirada en su madre y que los dos niños reúnen aspectos de sus recuerdos infantiles. Por eso considera a "Bajo tus pies" una de sus obras más personales.

Ese contraste no impidió que encontrara público en streaming. Para quienes disfrutan de casas inquietantes, vecinos siniestros, tensión psicológica y terror que se construye progresivamente, "Bajo tus pies" propone una historia donde lo verdaderamente perturbador nace de algo tan cotidiano como intentar dormir y escuchar lo que sucede en el piso de abajo.







